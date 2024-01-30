Приехали спецслужбы: под Новосибирском эвакуировали жильцов из-за странного запаха

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
В ночь на 30 января, жители трёхэтажного дома в посёлке Ярково Новосибирского района ощутили странный запах, пишет Mash Siberia.
Вскоре после этого, экстренные службы прибыли на место происшествия и всех 14 жильцов одного подъезда вывели на улицу. Часть из них решила переночевать у родственников, а других отправили в местный Дом культуры.
Предварительно, вещество, которое было распылено, не имело сходства с газом, а в подвале ничего подозрительного не обнаружили. Службы радиационной и химической защиты выехали на место из Новосибирска. Официальный комментарий в ГУ МЧС еще не предоставили.