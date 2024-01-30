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Почему эвакуировали людей

Приехали спецслужбы: под Новосибирском эвакуировали жильцов из-за странного запаха

30 января 2024, 01:24
Фото: 1MI
Почему эвакуировали людей

Под Новосибирском эвакуировали жильцов из-за странного запаха в доме

Жильцы многоквартирного дома в пригороде Новосибирска были эвакуированы из-за распыленного неизвестного вещества.

В ночь на 30 января, жители трёхэтажного дома в посёлке Ярково Новосибирского района ощутили странный запах, пишет Mash Siberia.

Вскоре после этого, экстренные службы прибыли на место происшествия и всех 14 жильцов одного подъезда вывели на улицу. Часть из них решила переночевать у родственников, а других отправили в местный Дом культуры.

Предварительно, вещество, которое было распылено, не имело сходства с газом, а в подвале ничего подозрительного не обнаружили. Службы радиационной и химической защиты выехали на место из Новосибирска. Официальный комментарий в ГУ МЧС еще не предоставили.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Газ#Дом#Эмилия Губарева#Эвакуация#Запах
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