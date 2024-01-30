Пропавшую 14-летнюю девочку ищут две недели под Новосибирском

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Елизавета Алексеева 17 января ушла из дома в Бердске и не вернулась. До сих пор о ней ничего неизвестно, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Ориентировку распространили в сети. Девочка может использовать имя Анастасия.
Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие. Особая примета — косоглазие. Может быть одета в серый пуховик, черные штаны, черные зимние кроссовки.
Если вам что-либо известно о Елизавете Алексеевой, просим сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 или телефону горячей линии 112.