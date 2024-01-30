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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Девочка пропала в Бердске

Пропавшую 14-летнюю девочку ищут две недели под Новосибирском

30 января 2024, 12:16
Фото: ЛизаАлерт в Новосибирске
Девочка пропала в Бердске
Школьницу из Бердска по имени Елизавета, которая скрывается под именем Настя, две недели ищут в Новосибирской области. Девочка пропала 17 января.

Елизавета Алексеева 17 января ушла из дома в Бердске и не вернулась. До сих пор о ней ничего неизвестно, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Ориентировку распространили в сети. Девочка может использовать имя Анастасия.

Девочку ищут с 17 январяДевочку ищут с 17 января
Девочку ищут с 17 января
Фото: ЛизаАлерт в Новосибирске

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие. Особая примета — косоглазие. Может быть одета в серый пуховик, черные штаны, черные зимние кроссовки.

Если вам что-либо известно о Елизавете Алексеевой, просим сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 или телефону горячей линии 112.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Поиск#Алина Гурицкая
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