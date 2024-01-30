Пропавшую 14-летнюю девочку ищут две недели под Новосибирском

Елизавета Алексеева 17 января ушла из дома в Бердске и не вернулась. До сих пор о ней ничего неизвестно, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Ориентировку распространили в сети. Девочка может использовать имя Анастасия.