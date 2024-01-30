Рунет поломался: почему в России перебои с доступом в интернет

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Массовый сбой в работе сети интернет произошел в России 30 января. В первую очередь, речь идет о европейской части страны. Пользователи крупнейших провайдеров фиксированной и мобильной связи жалуются на недоступность крупнейших федеральных ресурсов, в их числе портал госуслуг, Яндекс, Озон, mail.ru, не работают многие банковские приложения, сервисы по заказу такси.
«Мы работаем над решением технической проблемы», — единственное, что сказал директор координационного центра доменов.RU/РФ Андрей Воробьёв, его слова приводит издание «Фонтанка».
Пользователи сети из Новосибирской области пока массово не жалуются на перебои в работе сети.
«В России перестали корректно резолвиться домены зоны .ru. Если у вас не работают эти домены — это не ваш провайдер и не ваш интернет, это люди из кое-какой госконторы неверно прописали DNSSEC всей доменной зоне целой страны», — сообщил Atas.Info технический специалист крупной IT-компании, попросивший не называть его имени.
DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, который гарантирует достоверность и целостность данных, добавил собеседник редакции.
Этой версии придерживается и IT-эксперт Филипп Кулин, автор проекта «Эшер II».
Специалисты из координационного центра доменов.RU/РФ работают над решением проблемы, но о сроках восстановления доступа к крупнейшим российским ресурсам не сообщается.