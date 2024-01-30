Рунет поломался: почему в России перебои с доступом в интернет

Массовый сбой в работе сети интернет произошел в России 30 января. В первую очередь, речь идет о европейской части страны. Пользователи крупнейших провайдеров фиксированной и мобильной связи жалуются на недоступность крупнейших федеральных ресурсов, в их числе портал госуслуг, Яндекс, Озон, mail.ru, не работают многие банковские приложения, сервисы по заказу такси.