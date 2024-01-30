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Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

Проблемы возникли с доступом к самым популярным сайтам

Рунет поломался: почему в России перебои с доступом в интернет

30 января 2024, 17:34
Фото: Изображение Midjourney
Проблемы возникли с доступом к самым популярным сайтам

Что случилось с интернетом в России: мнения экспертов

Вечером 30 января сотни тысяч пользователей стали жаловаться на проблемы с доступом в сеть, в подавляющем большинстве случаев речь идет о недоступности сайтов в домене ru

Массовый сбой в работе сети интернет произошел в России 30 января. В первую очередь, речь идет о европейской части страны. Пользователи крупнейших провайдеров фиксированной и мобильной связи жалуются на недоступность крупнейших федеральных ресурсов, в их числе портал госуслуг, Яндекс, Озон, mail.ru, не работают многие банковские приложения, сервисы по заказу такси.

«Мы работаем над решением технической проблемы», — единственное, что сказал директор координационного центра доменов.RU/РФ Андрей Воробьёв, его слова приводит издание «Фонтанка».

Пользователи сети из Новосибирской области пока массово не жалуются на перебои в работе сети.

«В России перестали корректно резолвиться домены зоны .ru. Если у вас не работают эти домены — это не ваш провайдер и не ваш интернет, это люди из кое-какой госконторы неверно прописали DNSSEC всей доменной зоне целой страны», — сообщил Atas.Info технический специалист крупной IT-компании, попросивший не называть его имени.

DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, который гарантирует достоверность и целостность данных, добавил собеседник редакции.

Этой версии придерживается и IT-эксперт Филипп Кулин, автор проекта «Эшер II».

Специалисты из координационного центра доменов.RU/РФ работают над решением проблемы, но о сроках восстановления доступа к крупнейшим российским ресурсам не сообщается.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Интернет#Россия#Сбой#Рунет#Проблема
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