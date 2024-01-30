Самозанятые предоставили госкомпаниям товары и услуги на рекордные 7 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:39
Об этом сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Поставщиками стали почти 8 тысяч физических лиц, работающих по системе налога на профессиональный доход, что означает заметный рост по сравнению с 4,5 тыс. поставщиков в 2022 году, пишет iz.ru.
Исаевич подчеркнул, что основной интерес к деятельности самозанятых отмечается в сфере вспомогательных услуг, связанных с финансовым посредничеством и страхованием, — 1,32 миллиарда рублей. Другие востребованные категории включают рекламные услуги и исследование рыночной конъюнктуры (0,99 миллиарда), услуги в сфере творчества, искусства и развлечений (0,56 миллиарда), а также профессиональные, научные и технические услуги (0,51 миллиарда) и телекоммуникационные услуги (0,41 миллиарда рублей).
В 2023 году отмечается заметный рост объема закупок по сравнению с предыдущим годом в таких категориях, как вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием (рост в 1272 раза), профессиональные, научные и технические услуги (в 7,5 раза), услуги в сфере творчества, искусства и развлечений (в 2,6 раза) и телекоммуникационные услуги (в 2,5 раза).
Генеральный директор КМСП отметил, что распространение 25%-ной квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило им участие в процедурах закупок государственных компаний по 223-ФЗ. Это способствует постоянному увеличению числа самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков, а объем закупок в прошлом году достиг рекордного уровня, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2022 годом. А регулярные специальные семинары способствуют привлечению большего числа самозанятых в роли поставщиков государственных компаний.
Москва лидирует по объему закупок у самозанятых в 2023 году, превысив 1,82 миллиарда рублей. За ней следуют Краснодарский край (0,7 миллиарда) и Московская область (0,59 миллиарда). Санкт-Петербург и Курская область завершают пятерку лидеров с объемами в 0,31 миллиарда и 0,29 миллиарда рублей соответственно.