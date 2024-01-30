Самозанятые предоставили госкомпаниям товары и услуги на рекордные 7 млрд рублей

Генеральный директор КМСП отметил, что распространение 25%-ной квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило им участие в процедурах закупок государственных компаний по 223-ФЗ. Это способствует постоянному увеличению числа самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков, а объем закупок в прошлом году достиг рекордного уровня, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2022 годом. А регулярные специальные семинары способствуют привлечению большего числа самозанятых в роли поставщиков государственных компаний.