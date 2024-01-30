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Спектаклю почти 15 лет

Спектакль о жизни после войны убрали из репертуара Музыкального театра в Новосибирске

30 января 2024, 05:59
Фото: Дарья Жабанова / Новосибирский музыкальный театр
Спектаклю почти 15 лет
Новосибирский музыкальный театр отказался от постановки «Гадюка», который в 2009 году взял две номинации в главной театральной премии «Золотая маска». Спектакль пользовался большой популярностью у зрителей. Он повествовал о женщине, которая не может найти свое место в жизни в послевоенное время.

Премьера спектакля «Гадюка» состоялась в 2008 году и почти сразу стала классической для Новосибирского музыкального театра. На следующий год она взяла две номинации на премии «Золотая маска» — за «Лучшую работу дирижера в опереттемюзикле» и за «Лучшую работу режиссера в опереттемюзикле».

Мюзикл рассказывает о дочери купца, которая после бандитского нападения оказалась в военном госпитале, а после — в рядах Красной армии. Во время войны она теряет любимого человека, а после пытается найти свое место в жизни, что ей никак не удается.

«Изломанная, исковерканная, раздавленная женская судьба, без ответа на извечный вопрос, кто и что стало причиною тому. Сильная личность, та, что „коня на скаку“ оказывается на месте кровавого разлома в жизни России», — так описывают мюзикл в самом театре.
Постановка повествует о послевоенной жизниПостановка повествует о послевоенной жизни
Постановка повествует о послевоенной жизни
Фото: Дарья Жабанова / Новосибирский музыкальный театр

В этом году принято решение убрать его из репертуара. Правда, причины не озвучиваются. Об этом заявил директор и художественный руководитель Музыкального театра Леонид Кипнис.

«Уже 7 февраля мы вынуждены расстаться с одним из самых известных наших спектаклей, с нашей визитной карточкой, спектаклем „Гадюка“. В нем была прекрасная работа всех актеров, и Александра Колкера [композитор постановки — прим. ред.], который недавно ушел от нас. В России это была единственная постановка по произведению Алексея Толстова, которая имела колоссальный успех. Но сейчас мы вынуждены расстаться с ней, потому что выходят новые постановки, приходит время перемен», — пояснил Кипнис.

Справка

Спектакль «Гадюка» по произведению Алексея Толстова в 2009 году получил две премии Российского Национального театрального фестиваля «Золотая Маска»: «Лучшая работа дирижера» (Эхтибар Ахмедов), «Лучшая работа режиссера» (Гали Абайдулов). Также он получил 4 номинации: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая работа композитора», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль».

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#Культура#Новосибирск#Театр#Спектакль#Алина Гурицкая
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