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Жительница Новосибирска выставила на «Авито» стакан из «Макдональдса» за 45 тысяч рублей

Стакан из «Макдональдса» продают в Новосибирске за 45 тысяч рублей

30 января 2024, 07:31
Фото: avito.ru
Жительница Новосибирска выставила на «Авито» стакан из «Макдональдса» за 45 тысяч рублей

В Новосибирске продают стакан из «Макдональдса» за 45 тысяч рублей

Жительница Новосибирска выставила на «Авито» стакан из «Макдональдса» за 45 тысяч рублей. В объявлении сказано, что товар — б/у, возможен торг и обмен «на что-то равное по стоимости».

Продавца не смущает, что аналогичный товар можно купить в несколько раз дешевле.

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Фото: avito.ru

Среди лотов продавца также есть «монета дружбы», выпущенная к 30-летию «Макдональдса» в России. Это официальный выпуск Санкт-Петербургского монетного двора. На одной стороне размещена надпись «30 лет дружбы Макдоналдс», на другой — порция картошки фри. Продавец просит за раритет 10 тысяч рублей.

Фото: avito.ru

McDonald's объявил об уходе из России весной 2022 года. Позже активы компании выкупил бизнесмен из Новокузнецка Александр Говор. Летом в помещениях бывших McDonald's открыли рестораны сети «Вкусно — и точка».

Также мы пытались разобраться, почему товары ушедших компаний выставляют на продажу за баснословные деньги.

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#Общество#Новосибирск#Макдоналдс#Сайт объявлений#Алёна Рогонова
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