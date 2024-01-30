Стакан из «Макдональдса» продают в Новосибирске за 45 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Продавца не смущает, что аналогичный товар можно купить в несколько раз дешевле.
Среди лотов продавца также есть «монета дружбы», выпущенная к 30-летию «Макдональдса» в России. Это официальный выпуск Санкт-Петербургского монетного двора. На одной стороне размещена надпись «30 лет дружбы Макдоналдс», на другой — порция картошки фри. Продавец просит за раритет 10 тысяч рублей.
Также мы пытались разобраться, почему товары ушедших компаний выставляют на продажу за баснословные деньги.