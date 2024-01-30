Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Стивен Сигал прилетит на ужин в Новосибирск по приглашению ресторатора Дениса Иванова.
Договорились, что Стивен Сигал прилетит в гости в Новосибирск! Хочу для новосибирцев сделать ужин с ним в одном из моих ресторанов! Хорошая идея? — спросил подписчиков ресторатор.
Пользователи поддержали идею Иванова и выразили готовность прийти на ужин с любимым актером.
На момент публикации получить подробную информацию о приезде звезды не удалось.
Несколько дней назад актер и ресторатор встретились в московском заведении Иванова «СибирьСибирь».
Справка
Стивен Сигал — американский актер, режиссер, музыкант и мастер айкидо. Член партии «Справедливая Россия — За правду», специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США.
Ранее Atas.info сообщал, что в середине марта в Новосибирске откроется ресторан «Жерарня». Это совместный гастрономический проект французского актера Жерара Депардье и российского ресторатора Дениса Иванова. Запланирован приезд актер на открытие.