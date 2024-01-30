Владелец ресторанного холдинга Денис Иванов ранее встретился с актером в своем московском ресторане «СибирьСибирь». Не исключено, что в Новосибирске встреча пройдет в одноименном заведении.

Стивен Сигал прилетит на ужин в Новосибирск по приглашению ресторатора Дениса Иванова. Договорились, что Стивен Сигал прилетит в гости в Новосибирск! Хочу для новосибирцев сделать ужин с ним в одном из моих ресторанов! Хорошая идея? — спросил подписчиков ресторатор. Пользователи поддержали идею Иванова и выразили готовность прийти на ужин с любимым актером. На момент публикации получить подробную информацию о приезде звезды не удалось. Стивен Сигал прилетит на ужин в Новосибирск Фото: Соцсети Дениса Иванова Несколько дней назад актер и ресторатор встретились в московском заведении Иванова «СибирьСибирь». Жерар Депардье откроет свой ресторан в Новосибирске в марте Узнать подробнее Справка Стивен Сигал — американский актер, режиссер, музыкант и мастер айкидо. Член партии «Справедливая Россия — За правду», специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США. Ранее Atas.info сообщал, что в середине марта в Новосибирске откроется ресторан «Жерарня». Это совместный гастрономический проект французского актера Жерара Депардье и российского ресторатора Дениса Иванова. Запланирован приезд актер на открытие. Читайте также: Рестораны экономят на ингредиентах из-за роста цен в Новосибирске Кому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцев