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Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

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Updated Сегодня, 04:43

Стивен Сигал прилетит на ужин в Новосибирск

Стивен Сигал прилетит на ужин в Новосибирск

30 января 2024, 04:40
Фото: Соцсети Дениса Иванова
Стивен Сигал прилетит на ужин в Новосибирск
Владелец ресторанного холдинга Денис Иванов ранее встретился с актером в своем московском ресторане «СибирьСибирь». Не исключено, что в Новосибирске встреча пройдет в одноименном заведении.

Стивен Сигал прилетит на ужин в Новосибирск по приглашению ресторатора Дениса Иванова.

Договорились, что Стивен Сигал прилетит в гости в Новосибирск! Хочу для новосибирцев сделать ужин с ним в одном из моих ресторанов! Хорошая идея? — спросил подписчиков ресторатор.

Пользователи поддержали идею Иванова и выразили готовность прийти на ужин с любимым актером.

На момент публикации получить подробную информацию о приезде звезды не удалось.

Стивен Сигал прилетит на ужин в НовосибирскСтивен Сигал прилетит на ужин в Новосибирск
Стивен Сигал прилетит на ужин в Новосибирск
Фото: Соцсети Дениса Иванова

Несколько дней назад актер и ресторатор встретились в московском заведении Иванова «СибирьСибирь».

Жерар Депардье откроет свой ресторан в Новосибирске в марте
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Справка

Стивен Сигал — американский актер, режиссер, музыкант и мастер айкидо. Член партии «Справедливая Россия — За правду», специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США.

Ранее Atas.info сообщал, что в середине марта в Новосибирске откроется ресторан «Жерарня». Это совместный гастрономический проект французского актера Жерара Депардье и российского ресторатора Дениса Иванова. Запланирован приезд актер на открытие.

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#Новосибирск#Рестораны#Знаменитости#Алёна Рогонова#Денис Иванов#Стивен Сигал
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