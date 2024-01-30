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Мошенник обманул сибиряка

Телефонный мошенник из Иваново обманул пенсионера из Новосибирска на 400 тысяч

30 января 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney
Мошенник обманул сибиряка
Прокуратура Новосибирска выиграла дело о взыскании 400 тысяч рублей в пользу сибиряка, пострадавшего от мошенника из Иваново.

Шуйский городской суд Ивановской области принял решение о взыскании в пользу жителя Новосибирска суммы в 400 тысяч рублей. Пенсионер стал жертвой мошенника из Иваново: он перевел злоумышленнику все деньги.

Прокуратура города Новосибирска отправила исковое заявление в Шуйский суд с требованием о взыскании указанной суммы от обвиняемого. Ответчик согласился вернуть 400 тысяч рублей новосибирцу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как новосибирцев вовлекают в финансовую пирамиду по мотивам сериала «Слово пацана».

Новосибирцев вовлекают в финансовую пирамиду «Слово пацана»
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Россия#Уголовное дело#Прокуратура#Мошенники#Эмилия Губарева#Обман
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