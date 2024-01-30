Телефонный мошенник из Иваново обманул пенсионера из Новосибирска на 400 тысяч

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Шуйский городской суд Ивановской области принял решение о взыскании в пользу жителя Новосибирска суммы в 400 тысяч рублей. Пенсионер стал жертвой мошенника из Иваново: он перевел злоумышленнику все деньги.
Прокуратура города Новосибирска отправила исковое заявление в Шуйский суд с требованием о взыскании указанной суммы от обвиняемого. Ответчик согласился вернуть 400 тысяч рублей новосибирцу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как новосибирцев вовлекают в финансовую пирамиду по мотивам сериала «Слово пацана».