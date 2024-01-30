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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Возле гимназии в Новосибирске в автомобиле нашли труп мужчины. Личность погибшего установлена. 30 января 2024 года

Труп мужчины нашли в припаркованном автомобиле возле новосибирской гимназии

30 января 2024, 09:13
Фото: vk.com / «Моя Первомайка»
Возле гимназии в Новосибирске в автомобиле нашли труп мужчины. Личность погибшего установлена. 30 января 2024 года

Возле гимназии в Новосибирске в автомобиле нашли труп мужчины

30 января возле гимназии №8 на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска в припаркованном автомобиле обнаружили тело мужчины.

В пресс-службе ГУ МВД по региону корреспонденту Atas.info сообщили, что личность погибшего установлена. На месте происшествия работали сотрудники полиции, в настоящее время проводится проверка:

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительно, на теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Точную причину установят в ходе медико-судебной экспертизы.

По одной из версий, мужчине стало плохо.

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#Происшествия#Новосибирск#Автомобиль#Полиция#Труп#Гимназия#Алёна Рогонова
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