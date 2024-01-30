Труп мужчины нашли в припаркованном автомобиле возле новосибирской гимназии

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В пресс-службе ГУ МВД по региону корреспонденту Atas.info сообщили, что личность погибшего установлена. На месте происшествия работали сотрудники полиции, в настоящее время проводится проверка:
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительно, на теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Точную причину установят в ходе медико-судебной экспертизы.
По одной из версий, мужчине стало плохо.