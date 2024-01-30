Ученые объяснили, как есть и не толстеть

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
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Updated Сегодня, 05:30
Исследователи провели эксперименты на мышах и выяснили, что существует определенный ген, который может помочь жировым клеткам сжигать энергию. Удаление этого гена позволило ученым предотвратить набор лишних килограммов даже при потреблении жирной пищи.
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследования, которые показали важную роль генов в переходе от нормального веса к ожирению. Когда люди потребляют больше калорий, чем тратят, работоспособность жировых клеток начинает снижаться. Это приводит к замедлению обмена веществ и, как следствие, к набору веса.
Эксперименты на мышах показали, что при высококалорийной диете с большим содержанием жиров митохондрии (энергетические органеллы клеток) разрушаются и становятся менее эффективными в сжигании жира. Один из генов, который был назван RaIA, отвечает за этот процесс разрушения митохондрий. Когда активность этого гена становится слишком высокой, он мешает нормальному функционированию митохондрий, и жировые клетки перестают сжигать энергию.
Ученые также обнаружили, что некоторые белки, на которые влияет ген RaIA у мышей, аналогичны человеческим белкам, связанным с ожирением и инсулинорезистентностью. Это позволяет предположить, что у людей могут действовать аналогичные механизмы. В будущем, на основе полученных данных, возможно будут разработаны новые методы лечения или профилактики ожирения. Ученые надеются, что эти открытия помогут бороться с проблемой ожирения и улучшат качество жизни людей.