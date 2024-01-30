Ученые объяснили, как есть и не толстеть

Исследователи провели эксперименты на мышах и выяснили, что существует определенный ген, который может помочь жировым клеткам сжигать энергию. Удаление этого гена позволило ученым предотвратить набор лишних килограммов даже при потреблении жирной пищи.



Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследования, которые показали важную роль генов в переходе от нормального веса к ожирению. Когда люди потребляют больше калорий, чем тратят, работоспособность жировых клеток начинает снижаться. Это приводит к замедлению обмена веществ и, как следствие, к набору веса.