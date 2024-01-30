В Минобре назвали даты сдачи ЕГЭ-2024 в Новосибирской области

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Экзамены будут проходить в три этапа. Первый этап — досрочный, пройдет с 22 марта по 22 апреля. Основной период сдачи запланирован с 23 мая по 1 июля. Также будет выделены дополнительные дни с 4 по 23 сентября. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Основной период
23 мая (четверг) — география, литература, химия;
28 мая (вторник) — русский язык;
31 мая (пятница) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
4 июня (вторник) — обществознание;
7 июня (пятница) — информатика;
8 июня (суббота) — информатика;
10 июня (понедельник) — история, физика;
13 июня (четверг) — биология, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);
17 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть);
18 июня (вторник) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть).
Среди выпускников Новосибирска самым популярным предметом остается обществознание, который выбирают 45,9% выпускников. На втором месте — математика профильного уровня (43,5%). Информатику выбирают 23,9% учащихся. Затем идут биология (16,2%), история (14,5%) и физика (12,5%).