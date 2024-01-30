В Минобре назвали даты сдачи ЕГЭ-2024 в Новосибирской области

Экзамены будут проходить в три этапа. Первый этап — досрочный, пройдет с 22 марта по 22 апреля. Основной период сдачи запланирован с 23 мая по 1 июля. Также будет выделены дополнительные дни с 4 по 23 сентября. Об этом сообщили в министерстве образования региона.