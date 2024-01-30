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Рост числа пожаров власти объясняют плохой профилактической работой

В Новосибирске на треть выросло количество пожаров

30 января 2024, 02:51
Фото: Изображение Midjourney
Рост числа пожаров власти объясняют плохой профилактической работой
По сравнению с прошлым годом количество ЧП с огнем в квартирах новосибирцев увеличилось на 30%

С начала 2024 года в жилом секторе Новосибирска зафиксировано на 30% больше пожаров, чем годом ранее. А за последнюю неделю количество возгораний стало в два раза больше, чем неделей ранее. И угроза роста количества таких происшествий сохраняется, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии 30 января начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин.

По словам исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова, одна из причин роста количества пожаров — плохая профилактическая работа, особенно в частном секторе. Рейды по обследованию состояния печей проводятся нерегулярно, а нужно вести эту работу системно, подчеркнул чиновник.

«Требую, чтобы профилактика пожаров была поставлена на плановую системную основу и проводилась», — заявил Клемешов.

Глава города добавил, что это касается как социальных служб, так и УК и ТСН, которые должны следить за безопасностью в многоквартирных домах.

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