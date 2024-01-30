В Новосибирске на треть выросло количество пожаров

С начала 2024 года в жилом секторе Новосибирска зафиксировано на 30% больше пожаров, чем годом ранее. А за последнюю неделю количество возгораний стало в два раза больше, чем неделей ранее. И угроза роста количества таких происшествий сохраняется, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии 30 января начальник городского управления по делам ГО и ЧС Александр Ерохин.