В Новосибирской области хотят ликвидировать только половину незаконных свалок

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
По данным министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, в регионе насчитывается 294 незаконных мусорных свалок. Однако в перечень рекультивации по региональной программе попал только 151 земельный участок.
«Подали все 294, но половина оказались еще не готовы для участия в нашей программе», — заявил заместитель министра Юрий Марченко в пресс-центре агентства ТАСС. Причины, по которым эти участки не соответствуют критериям программы, представитель природоохранного ведомства не уточнил.
За минувший год удалось ликвидировать 11 нелегальных свалок, добавил Марченко.
Ранее мы рассказывали о том, что город Искитим попал в число участников федеральной программы «Чистый воздух». На улучшение экологической ситуации в городе из федерального бюджета до конца 2030 года будет выделено более 1,8 млрд рублей.