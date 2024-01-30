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В 2023 году рекультивировать удалось только 11 замусоренных участков

В Новосибирской области хотят ликвидировать только половину незаконных свалок

30 января 2024, 09:26
Фото: atas.info
В 2023 году рекультивировать удалось только 11 замусоренных участков
В регионе принята специальная программа по рекультивации нелегальных свалок, но в нее внесли лишь половину таких мест

По данным министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, в регионе насчитывается 294 незаконных мусорных свалок. Однако в перечень рекультивации по региональной программе попал только 151 земельный участок.

«Подали все 294, но половина оказались еще не готовы для участия в нашей программе», — заявил заместитель министра Юрий Марченко в пресс-центре агентства ТАСС. Причины, по которым эти участки не соответствуют критериям программы, представитель природоохранного ведомства не уточнил.

За минувший год удалось ликвидировать 11 нелегальных свалок, добавил Марченко.

Ранее мы рассказывали о том, что город Искитим попал в число участников федеральной программы «Чистый воздух». На улучшение экологической ситуации в городе из федерального бюджета до конца 2030 года будет выделено более 1,8 млрд рублей.

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#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Ликвидация#Свалка
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