Виновных в грязных тротуарах и дорогах нашли в мэрии Новосибирска

В появлении грязи на городских улицах виноваты дорожные службы и отсутствие снега, заявил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов в ходе аппаратного совещания во вторник, 30 января. На фоне отсутствия осадков дорожники снизили темпы уборки и вывоза снега из города, но песок и отсев при этом продолжают исправно сыпать