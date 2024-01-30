Виновных в грязных тротуарах и дорогах нашли в мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
В появлении грязи на городских улицах виноваты дорожные службы и отсутствие снега, заявил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов в ходе аппаратного совещания во вторник, 30 января. На фоне отсутствия осадков дорожники снизили темпы уборки и вывоза снега из города, но песок и отсев при этом продолжают исправно сыпать
«Наблюдается тенденция к снижению объемов вывозимого снега. Это недопустимо… А посыпать-то мы меньше не стали. Соответственно, это все на дорогах остается, с пешеходных переходов обувью наносится и так далее. А убирать в настоящий момент это можно только со снегом», — сказал глава городской администрации.
В свою очередь, глава городского управления автодорог Сергей Эпов объяснил проблемы с уборкой улиц проведением конкурсных процедур на заключение новых договоров с подрядчиками.