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Грязью покрыты дороги и тротуары города

Виновных в грязных тротуарах и дорогах нашли в мэрии Новосибирска

30 января 2024, 03:29
Фото: atas.info
Грязью покрыты дороги и тротуары города
В ответ на многочисленные жалобы горожан на чудовищную грязь в городе власти назвали причину возникновения такой ситуации

В появлении грязи на городских улицах виноваты дорожные службы и отсутствие снега, заявил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов в ходе аппаратного совещания во вторник, 30 января. На фоне отсутствия осадков дорожники снизили темпы уборки и вывоза снега из города, но песок и отсев при этом продолжают исправно сыпать

«Наблюдается тенденция к снижению объемов вывозимого снега. Это недопустимо… А посыпать-то мы меньше не стали. Соответственно, это все на дорогах остается, с пешеходных переходов обувью наносится и так далее. А убирать в настоящий момент это можно только со снегом», — сказал глава городской администрации.

В свою очередь, глава городского управления автодорог Сергей Эпов объяснил проблемы с уборкой улиц проведением конкурсных процедур на заключение новых договоров с подрядчиками.

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#Новосибирск#Дороги#Уборка#Грязь#Песок
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