Янковский ответил скандальному новосибирскому актеру Никите Кологривому

После выхода сериала, новосибирец дал несколько интервью, в которых он критиковал актеров без высшего образования. Он также признался, что не является поклонником советских актеров Смоктуновского и Абдулова. Кроме того, он высказал недовольство в адрес своих коллег из сериала. Слова и мысли Кологривого стали настоящим мемом. Слухи дошли и до актеров. Так, Филипп Янковский, отец Ивана, высказался, что кино — это результат коллективного труда, однако Кологривый так не считает.