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Адидас смотрит на Кощея

Янковский ответил скандальному новосибирскому актеру Никите Кологривому

30 января 2024, 09:46
Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Адидас смотрит на Кощея
Иван Янковский процитировал персонажа Кощея из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», получая награду «Золотой орел».

Иван Янковский и актер из Новосибирска Никита Кологривый вместе снимались в популярном сериале «Слово пацана». В этой картине Янковский сыграл роль Вовы «Адидаса», который после участия в войне в Афганистане вернулся в Казань. Кологривый исполнил роль главаря группировки — Кощея.

После выхода сериала, новосибирец дал несколько интервью, в которых он критиковал актеров без высшего образования. Он также признался, что не является поклонником советских актеров Смоктуновского и Абдулова. Кроме того, он высказал недовольство в адрес своих коллег из сериала. Слова и мысли Кологривого стали настоящим мемом. Слухи дошли и до актеров. Так, Филипп Янковский, отец Ивана, высказался, что кино — это результат коллективного труда, однако Кологривый так не считает.

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В своей речи Иван Янковский, когда ему была вручена награда «Золотой орел», процитировал персонажа Кощея, немного изменив слова.

«Я тут за мою семью стою. Семья все — мне, а я все — семье. Кто меня знает, тот в курсе. Ну, вы поняли», — сказал актер со сцены.

Напомним, ранее Леонид Ярмольник назвал коллегу Никиту Кологривого дураком. Ярмольник отметил, что ему очень жаль Никиту, потому что тот не уважает таланты великих актеров. Ранее стало известно, что Кологривого внесли в базу данных «Миротворец».

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