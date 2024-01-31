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Пассажиропоток увеличился

Более 84 млн пассажиров перевез Новосибирский метрополитен

31 января 2024, 01:54
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Пассажиропоток увеличился
Сколько пассажиров Новосибирский метрополитен перевез в 2023 году? Обновленные данные сообщили представители подземки.

Пассажироперевозка выросла по сравнению с 2022 годом на 9% и составила 84 млн 529,7 тыс. пассажиров. Среднесуточная перевозка в 2023 году составила 231,6 тыс. пассажиров.

Во время пандемии в 2020 году новосибирское метро посетили 58,1 млн человек. В 2021 — 75,3 млн, а в 2022 году перевезли более 77 млн пассажиров.

Напомним, ранее архитектор Игорь Поповский высказался о строительство станций метро в Новосибирске. Он усомнился, что планы властей, которые предусматривают построить шесть станций до 2030 года, будут реализованы.

Архитектор Поповский высказался о строительство станций метро в Новосибирске
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#Новосибирск#Метро#Эмилия Губарева#Перевозки#Пассажиры#Метрополитен
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