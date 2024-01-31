Более 84 млн пассажиров перевез Новосибирский метрополитен

Posted Сегодня, 01:54
Published Сегодня, 01:54
Modified Сегодня, 01:56
Updated Сегодня, 01:56
Пассажироперевозка выросла по сравнению с 2022 годом на 9% и составила 84 млн 529,7 тыс. пассажиров. Среднесуточная перевозка в 2023 году составила 231,6 тыс. пассажиров.
Во время пандемии в 2020 году новосибирское метро посетили 58,1 млн человек. В 2021 — 75,3 млн, а в 2022 году перевезли более 77 млн пассажиров.
Напомним, ранее архитектор Игорь Поповский высказался о строительство станций метро в Новосибирске. Он усомнился, что планы властей, которые предусматривают построить шесть станций до 2030 года, будут реализованы.