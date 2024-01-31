Дочь мэра Искитима пожаловалась Путину на холод в квартире

Однако в середине декабря прошлого года Дарья решила написать письмо в приемную президента Владимира Путина. На протяжении месяца не было ответа, но затем ей позвонили из ЖЭО и 12 января в ее квартиру пришли рабочие. В этот день батареи в квартире были горячими, и даже обогреватели не понадобились.