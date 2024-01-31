Дочь мэра Искитима пожаловалась Путину на холод в квартире

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Дарья Шемятова живет семьей в доме на улице Ермака с 2020 года. Сибирячка рассказала, что с началом морозов в их квартире стало очень холодно. Они обратились в администрацию ЖЭО, которая послала специалистов для проверки. Те подтвердили, что батареи «где-то прохладные», но термометр показывал около 20 градусов, что считается нормальным. Девушке предложили самостоятельно установить теплые полы за свой счет, пишет Сиб.фм.
Однако в середине декабря прошлого года Дарья решила написать письмо в приемную президента Владимира Путина. На протяжении месяца не было ответа, но затем ей позвонили из ЖЭО и 12 января в ее квартиру пришли рабочие. В этот день батареи в квартире были горячими, и даже обогреватели не понадобились.
«Я подошла к батарее — она была горячей. Такого раньше почти никогда не было. Естественно, проверка прошла успешно. Они сказали мне: „у вас все в порядке“, — рассказала Дарья. Она беспокоится, что как только все забудут о ее письме Путину, батареи в ее квартире снова станут холодными.
А вот жители Новосибирска, в частности левый берег, поддерживает обращение Дарьи к президенту. Мы лишь напомним, что в январе в Ленинском районе произошло несколько коммунальных аварий, из-за которых люди сидели без отопления неделю.