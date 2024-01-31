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Дочь с папой

Дочь мэра Искитима пожаловалась Путину на холод в квартире

31 января 2024, 09:26
Фото: Даша Шемятова/ВКонтакте
Дочь с папой
В Новосибирской области дочь мэра Искитима Сергея Завражина пожаловалась Владимиру Путину на холод в квартире, после чего коммунальщики пришли и починили батареи.

Дарья Шемятова живет семьей в доме на улице Ермака с 2020 года. Сибирячка рассказала, что с началом морозов в их квартире стало очень холодно. Они обратились в администрацию ЖЭО, которая послала специалистов для проверки. Те подтвердили, что батареи «где-то прохладные», но термометр показывал около 20 градусов, что считается нормальным. Девушке предложили самостоятельно установить теплые полы за свой счет, пишет Сиб.фм.

Однако в середине декабря прошлого года Дарья решила написать письмо в приемную президента Владимира Путина. На протяжении месяца не было ответа, но затем ей позвонили из ЖЭО и 12 января в ее квартиру пришли рабочие. В этот день батареи в квартире были горячими, и даже обогреватели не понадобились.

«Я подошла к батарее — она была горячей. Такого раньше почти никогда не было. Естественно, проверка прошла успешно. Они сказали мне: „у вас все в порядке“, — рассказала Дарья. Она беспокоится, что как только все забудут о ее письме Путину, батареи в ее квартире снова станут холодными.

А вот жители Новосибирска, в частности левый берег, поддерживает обращение Дарьи к президенту. Мы лишь напомним, что в январе в Ленинском районе произошло несколько коммунальных аварий, из-за которых люди сидели без отопления неделю.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Отопление#Искитим#Эмилия Губарева#Владимир Путин#Жалоба
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