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Машины доставили в Новосибирск

Два поезда с 330 китайскими иномарками прибыли в Новосибирск

31 января 2024, 04:56
Фото: телеграм-канал ФТС России
Машины доставили в Новосибирск
В январе 2024 года в Новосибирск прибыли два поезда с китайскими автомобилями, общим количеством 330 иномарок.

В январе 2024 года в Новосибирск прибыли два поезда с автомобилями из Китая, пишет телеграм-канал ФТС России. Общее количество машин, доставленных в столицу Сибири под контролем Федеральной таможенной службы, составило 330 иномарок.

Ранее, с сентября по декабрь прошлого года, в Новосибирск прибыло еще 13 поездов с китайскими автомобилями. Всего на территорию областной столицы было ввезено 2,2 тысячи легковых авто и грузовиков из КНР.

«Для ускорения операций таможенный контроль таких поездов проводится на ж/д станции практически „с колес“ — без выгрузки контейнеров. Процедуру транзита закрывают в кратчайшие сроки, что позволяет выпустить автомобили в день подачи документов перевозчиком».
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#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Эмилия Губарева#Иномарки
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