«Дышать невозможно»: в Новосибирске жильцы многоэтажки жалуются на трупный запах

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Как рассказали жильцы Ngs.ru, неприятный запах появился неделю назад. В поисках его источника был произведен обход всего подъезда, включая чердак и подвал. Однако даже после основательной проверки представителями УК «Плющихинский» причину вони не удалось установить. Тем не менее, она никуда не исчезла «Дышать невозможно», — признаются люди.
При этом в полиции якобы просят установить источник запаха, после чего сотрудники прибудут на место. Поквартирный обход вместе с сотрудниками Росгвардии ничего не дал.
Информацию подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.
«В полиции было принято в работу заявление от граждан. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются», — рассказала Atas.Info старший референт ведомства Наталья Жуласова.
Напомним, что в Новосибирске избили молодого парня, гулявшего с девушкой.