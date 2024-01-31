«Дышать невозможно»: в Новосибирске жильцы многоэтажки жалуются на трупный запах

Как рассказали жильцы Ngs.ru, неприятный запах появился неделю назад. В поисках его источника был произведен обход всего подъезда, включая чердак и подвал. Однако даже после основательной проверки представителями УК «Плющихинский» причину вони не удалось установить. Тем не менее, она никуда не исчезла «Дышать невозможно», — признаются люди.