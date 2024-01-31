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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Новосибирцев мучает жуткий запах

«Дышать невозможно»: в Новосибирске жильцы многоэтажки жалуются на трупный запах

31 января 2024, 12:18
Фото: 1MI
Новосибирцев мучает жуткий запах

В Новосибирске жильцы многоэтажки жалуются на трупную вонь

Жители подъезда многоэтажного дома по улице Виталия Потылицына в Новосибирске жалуются на подозрительный запах. Многие из них считают, что это вонь от разложения.

Как рассказали жильцы Ngs.ru, неприятный запах появился неделю назад. В поисках его источника был произведен обход всего подъезда, включая чердак и подвал. Однако даже после основательной проверки представителями УК «Плющихинский» причину вони не удалось установить. Тем не менее, она никуда не исчезла «Дышать невозможно», — признаются люди.

При этом в полиции якобы просят установить источник запаха, после чего сотрудники прибудут на место. Поквартирный обход вместе с сотрудниками Росгвардии ничего не дал.

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Информацию подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

«В полиции было принято в работу заявление от граждан. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются», — рассказала Atas.Info старший референт ведомства Наталья Жуласова.

Напомним, что в Новосибирске избили молодого парня, гулявшего с девушкой.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Запах#Александр Ляхов
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