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Команда проиграла

Гендиректор ХК «Сибирь» устроил разнос игрокам после проигрыша «Ак Барсу»

31 января 2024, 01:11
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)/ВКонтакте
Команда проиграла
После поражения от «Ак Барса» гендиректор новосибирской «Сибири» Фастовский устроил разнос команде, выражая свое недовольство проигрышем и низкими результатами в последних матчах.

30 января хоккейная команда «Сибирь» потерпела поражение от казанского клуба «Ак Барс» со счетом 0:4. После матча главный руководитель новосибирской команды Константин Фастовский жестко отчитал игроков в раздевался на повышенных тонах, пишет «Чемпионат».

Это уже третье подряд поражение «Сибири». В двух предыдущих матчах против минского «Динамо» и череповецкой «Северстали» команде удалось забить только одну шайбу.

На данный момент «Сибирь» занимает десятое место в турнирной таблице Востока с 53 очками, в то время как «Ак Барс» занимает четвертое место с 70 очками.

Перед окончанием регулярного чемпионата у «Сибири» осталось сыграть еще 10 матчей, следующий из которых состоится 2 февраля против хабаровского клуба «Амур».

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#Спорт#Новосибирск#Матч#Хк сибирь#Эмилия Губарева
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