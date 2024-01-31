Гендиректор ХК «Сибирь» устроил разнос игрокам после проигрыша «Ак Барсу»

Posted Сегодня, 01:11
Published Сегодня, 01:11
Modified Сегодня, 01:57
Updated Сегодня, 01:57
30 января хоккейная команда «Сибирь» потерпела поражение от казанского клуба «Ак Барс» со счетом 0:4. После матча главный руководитель новосибирской команды Константин Фастовский жестко отчитал игроков в раздевался на повышенных тонах, пишет «Чемпионат».
Это уже третье подряд поражение «Сибири». В двух предыдущих матчах против минского «Динамо» и череповецкой «Северстали» команде удалось забить только одну шайбу.
На данный момент «Сибирь» занимает десятое место в турнирной таблице Востока с 53 очками, в то время как «Ак Барс» занимает четвертое место с 70 очками.
Перед окончанием регулярного чемпионата у «Сибири» осталось сыграть еще 10 матчей, следующий из которых состоится 2 февраля против хабаровского клуба «Амур».