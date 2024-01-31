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Спорт продолжают развивать в НСО

Губернатор поручил развивать спортивные федерации в Новосибирской области

31 января 2024, 10:08
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Спорт продолжают развивать в НСО
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников определил новые задачи по развитию спорта в регионе, включая формирование единой системы развития спорта, расширение работы спортивных федераций в районах области и увеличение числа спортивных мероприятий для семей.

Глава региона подчеркнул: благодаря национальным проектам, инициированным Президентом России, у Новосибирской области сегодня много строительной и ремонтной работы на спортивных объектах, организационной работы — по привлечению жителей региона к занятиям физкультурой и спортом на постоянной основе. Среди задач, которые необходимо решить, — формирование единой системы развития спорта во всех сферах жизни — школьного, студенческого, корпоративного спорта и т. д.; создание единого сквозного календаря мероприятий по всем уровням спортивной подготовки, мастерства.

Важным направлением работы, о котором говорил Андрей Травников, является активность областных спортивных федераций в районах. Необходимо повысить их активность, структурировать деятельность и расширить территорию присутствия. Федерации должны работать в самых отдаленных районах области, включая маленькие школы, чтобы привлекать детей к спорту и популяризировать его, считает губернатор.
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В настоящее время в регионе развиваются 119 видов спорта, действует 117 аккредитованных спортивных федераций. Почти половина жителей Новосибирской области занимается физкультурой и спортом — а это 1,2 млн человек.

В 2023 году были поставлены рекорды в ряде направлений: введено более ста спортивных объектов, выполнены нормативы ГТО более чем 67000 человеками, новосибирскими спортсменами завоевано более 4500 медалей. Было проведено 975 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 180 тысяч человек. Также было завершено строительство Многофункциональной ледовой арены «Сибирь — Арена» и реконструкция бассейна «СКА». Открытие последнего запланировано на конец февраля.

Среди задач на 2024 год, с учётом того, что этот год объявлен Президентом России Годом Семьи, стало увеличение количества спортивных мероприятий для семей.

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