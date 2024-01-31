Губернатор поручил развивать спортивные федерации в Новосибирской области

Глава региона подчеркнул: благодаря национальным проектам, инициированным Президентом России, у Новосибирской области сегодня много строительной и ремонтной работы на спортивных объектах, организационной работы — по привлечению жителей региона к занятиям физкультурой и спортом на постоянной основе. Среди задач, которые необходимо решить, — формирование единой системы развития спорта во всех сферах жизни — школьного, студенческого, корпоративного спорта и т. д.; создание единого сквозного календаря мероприятий по всем уровням спортивной подготовки, мастерства.