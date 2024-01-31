Индексация пенсий с 1 февраля в Новосибирске — на сколько и кому повысят

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
В феврале будут пересчитаны выплаты гражданам, получающим федеральные доплаты. К ним относятся люди с инвалидностью (включая детей), участники военных действий, участники Великой Отечественной войны, пострадавшие от радиации, Герои России и другие. Чтобы получить это пособие (ЕДВ), льготник не должен иметь официальную работу.
Справка
В Новосибирской области федеральными льготниками признаны 225 тысяч человек. Все пособия перечисляют только на карты «Мир». Перерасчет сделают автоматически, подавать заявление в СФР не нужно.
Материнский капитал также будет пересчитан в феврале. Индексация составит 7,42%. В результате сумма материнского капитала увеличится на 43,4 тысячи рублей и достигнет 630 тысяч рублей. Если семья ранее не получала выплаты за первого ребенка, то при рождении второго ребенка и при отсутствии расходов по сертификату, выплата вырастет на 57,4 тысячи рублей до 833 тысяч рублей. Аналогичная сумма выдается на третьего и последующего ребенка, если семья не получала выплаты на предыдущих детей.
Если семья уже получала материнский капитал за первого ребенка, то выплата за второго ребенка составит 202,6 тысячи рублей. Также будут пересчитаны остатки средств на счете материнского капитала. Например, у вас осталось 250 тысяч рублей. Соответственно, эту сумму нужно умножить на 1,074. Получается 268,5 тысяч рублей.
Будут пересчитаны некоторые выплаты семьям, величина индексации также составит 7,42%. Увеличению подлежат следующие выплаты:
Вместе с ежемесячной денежной выплатой Социальный фонд пересчитает компенсацию за социальные услуги. В 2024 году размер компенсации при отказе от социальных услуг будет составлять 1578,50 рубля, их них санаторно-курортное лечение — 188 рублей, лекарства — 1215 рублей, проезд — 174 рублей.
Также увеличатся другие социальные выплаты. Подробности можно найти в таблице.
Следующая пересчет выплат запланирован на 1 апреля 2024 года, когда будут пересчитаны социальные пенсии.