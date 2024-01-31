Индексация пенсий с 1 февраля в Новосибирске — на сколько и кому повысят

Материнский капитал также будет пересчитан в феврале. Индексация составит 7,42%. В результате сумма материнского капитала увеличится на 43,4 тысячи рублей и достигнет 630 тысяч рублей. Если семья ранее не получала выплаты за первого ребенка, то при рождении второго ребенка и при отсутствии расходов по сертификату, выплата вырастет на 57,4 тысячи рублей до 833 тысяч рублей. Аналогичная сумма выдается на третьего и последующего ребенка, если семья не получала выплаты на предыдущих детей.