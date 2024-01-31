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Published Сегодня, 18:10

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Updated Сегодня, 18:22

С 1 февраля Социальный фонд РФ проиндексирует на 7,42% ряд выплат — их получают тысячи новосибирцев

Индексация пенсий с 1 февраля в Новосибирске — на сколько и кому повысят

31 января 2024, 18:10
Фото: 1MI
С 1 февраля Социальный фонд РФ проиндексирует на 7,42% ряд выплат — их получают тысячи новосибирцев

С 1 февраля социальные и страховые выплаты проиндексируют на 7,42%

С 1 февраля 2024 года в России ряд социальных выплат проиндексируют на уровень инфляции 2023 года — на 7,42% (индекс — 1,074). Суммы скорректируют с учетом инфляции. Atas.info выяснил, кто будет получать увеличенные выплаты.

В феврале будут пересчитаны выплаты гражданам, получающим федеральные доплаты. К ним относятся люди с инвалидностью (включая детей), участники военных действий, участники Великой Отечественной войны, пострадавшие от радиации, Герои России и другие. Чтобы получить это пособие (ЕДВ), льготник не должен иметь официальную работу.

Справка

В Новосибирской области федеральными льготниками признаны 225 тысяч человек. Все пособия перечисляют только на карты «Мир». Перерасчет сделают автоматически, подавать заявление в СФР не нужно.

В том числе повысят ежегодную компенсацию на содержание собаки-поводыря — до 34,5 тысячи рублейВ том числе повысят ежегодную компенсацию на содержание собаки-поводыря — до 34,5 тысячи рублей
В том числе повысят ежегодную компенсацию на содержание собаки-поводыря — до 34,5 тысячи рублей
Фото: sfr.gov.ru

Материнский капитал

Материнский капитал также будет пересчитан в феврале. Индексация составит 7,42%. В результате сумма материнского капитала увеличится на 43,4 тысячи рублей и достигнет 630 тысяч рублей. Если семья ранее не получала выплаты за первого ребенка, то при рождении второго ребенка и при отсутствии расходов по сертификату, выплата вырастет на 57,4 тысячи рублей до 833 тысяч рублей. Аналогичная сумма выдается на третьего и последующего ребенка, если семья не получала выплаты на предыдущих детей.

Семейные новосибирцы с 1 января получат выплаты на детей
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Если семья уже получала материнский капитал за первого ребенка, то выплата за второго ребенка составит 202,6 тысячи рублей. Также будут пересчитаны остатки средств на счете материнского капитала. Например, у вас осталось 250 тысяч рублей. Соответственно, эту сумму нужно умножить на 1,074. Получается 268,5 тысяч рублей.

Выплаты семьям с детьми

Будут пересчитаны некоторые выплаты семьям, величина индексации также составит 7,42%. Увеличению подлежат следующие выплаты:

  • максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выросло до 49,1 тысячи рублей;
  • одноразовая выплата при рождении или усыновлении ребенка (при условии, что он появился после 1 февраля 2024-го) — до 24,6 тысячи рублей;
  • если усыновили братьев-сестер или ребенка с инвалидностью, то выплатят почти 188 тысяч рублей;
  • одноразовое пособие по беременности и родам. Минимум вырастет до 9,2 тысячи рублей, максимум — до 35,7 тысячи рублей.

Фото: sfr.gov.ru

Вместе с ежемесячной денежной выплатой Социальный фонд пересчитает компенсацию за социальные услуги. В 2024 году размер компенсации при отказе от социальных услуг будет составлять 1578,50 рубля, их них санаторно-курортное лечение — 188 рублей, лекарства — 1215 рублей, проезд — 174 рублей.

Также увеличатся другие социальные выплаты. Подробности можно найти в таблице.

Фото: sfr.gov.ru

Следующая пересчет выплат запланирован на 1 апреля 2024 года, когда будут пересчитаны социальные пенсии.

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#Новосибирск#Дети#Материнский капитал#Пенсии#Индексация пенсий#Выплаты и пособия#Алёна Рогонова
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