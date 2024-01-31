«Карина, беги!»: выпускник РГГУ нашел себе жену с помощью нейросети

В треде подробно описывается процесс отбраковки кандидатов на руку и сердце. Благодаря настройкам нейросеть отфильтровывала девушек без работы, с неподходящим знаком Зодиака, сфотографированных с цветами и не имеющих анкет. В иооге сначала осталось всего четыре девушки, затем только одна.