«Карина, беги!»: выпускник РГГУ нашел себе жену с помощью нейросети

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Как сообщается в Дзен-канале издания «Вечерняя Москва», мужчина искал возлюбленную год. При этом за него с потенциальной избранницей общалась нейросеть.
«Сделал предложение девушке, с которой ChatGPT общался за меня год. До этого нейросеть переобщалась с другими 5239 девушками и оставила только одну», — написал мужчина в соцсети Х (бывший Twitter).
В треде подробно описывается процесс отбраковки кандидатов на руку и сердце. Благодаря настройкам нейросеть отфильтровывала девушек без работы, с неподходящим знаком Зодиака, сфотографированных с цветами и не имеющих анкет. В иооге сначала осталось всего четыре девушки, затем только одна.
Далее искусственный интеллект год общался с девушкой по имени Карина, после чего жених загрузил в чат все данные о невесте. Нейросеть предложила вариант, благодаря которому девушка сказала «да» в ответ на предложение выйти замуж.
Большинство пользователей осудили цинизм мужчины и намекнули на его возможную психопатию. «Карина, беги!», — написал один из пользователей.
Стоит отметить, что жених часто использует возможности нейросети. В частности, в феврале прошлого года он написал первую версию диплома, задав необходимые параметры искусственному интеллекту.
Напомним, что у новосибирцев произошли сбои в WhatsApp.