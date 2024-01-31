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Программист подогнал параметры жены через нейросеть

«Карина, беги!»: выпускник РГГУ нашел себе жену с помощью нейросети

31 января 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney
Программист подогнал параметры жены через нейросеть

Программист из РГГУ заставил девушку полюбить его с помощью нейросети

Выпускник Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в феврале 2023 года написал диплом при помощи нейросети ChatGPT. Недавно он нашел себе жену при помощи искусственного интеллекта.

Как сообщается в Дзен-канале издания «Вечерняя Москва», мужчина искал возлюбленную год. При этом за него с потенциальной избранницей общалась нейросеть.

«Сделал предложение девушке, с которой ChatGPT общался за меня год. До этого нейросеть переобщалась с другими 5239 девушками и оставила только одну», — написал мужчина в соцсети Х (бывший Twitter).
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В треде подробно описывается процесс отбраковки кандидатов на руку и сердце. Благодаря настройкам нейросеть отфильтровывала девушек без работы, с неподходящим знаком Зодиака, сфотографированных с цветами и не имеющих анкет. В иооге сначала осталось всего четыре девушки, затем только одна.

Далее искусственный интеллект год общался с девушкой по имени Карина, после чего жених загрузил в чат все данные о невесте. Нейросеть предложила вариант, благодаря которому девушка сказала «да» в ответ на предложение выйти замуж.

Большинство пользователей осудили цинизм мужчины и намекнули на его возможную психопатию. «Карина, беги!», — написал один из пользователей.

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Стоит отметить, что жених часто использует возможности нейросети. В частности, в феврале прошлого года он написал первую версию диплома, задав необходимые параметры искусственному интеллекту.

Напомним, что у новосибирцев произошли сбои в WhatsApp.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Россия#Отношения#Александр Ляхов#Нейросеть#Искусственный интеллект
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