Мрачно и снежно: опубликован прогноз погоды в Новосибирске на февраль-2024

По данным сервиса Яндекс.Погода, второй месяц в году начнется с обильных снегопадов. В течение восьми дней первой декады ожидаются осадки различной степени интенсивности. Дневная температура будет колебаться в интервале от 3 до 10 градусов ниже нулевой отметки. В течение второй декады осадки ослабеют, а столбик термометра начнет постепенно опускаться. Самыми холодными днями месяца станут 19 и 20 февраля, дневная температура ожидается в районе 22-25 градусов мороза, ночью может похолодать до минус 27. Эти же два дня станут единственными, когда тучи не будут закрывать солнце. Третья декада пройдет на фоне резкого потепления, днем столбик термометра будет колебаться в районе отметок 0.-2 градуса. А 23, 24 и 27 февраля возможен дождь со снегом.