Мрачно и снежно: опубликован прогноз погоды в Новосибирске на февраль-2024

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По данным сервиса Яндекс.Погода, второй месяц в году начнется с обильных снегопадов. В течение восьми дней первой декады ожидаются осадки различной степени интенсивности. Дневная температура будет колебаться в интервале от 3 до 10 градусов ниже нулевой отметки. В течение второй декады осадки ослабеют, а столбик термометра начнет постепенно опускаться. Самыми холодными днями месяца станут 19 и 20 февраля, дневная температура ожидается в районе 22-25 градусов мороза, ночью может похолодать до минус 27. Эти же два дня станут единственными, когда тучи не будут закрывать солнце. Третья декада пройдет на фоне резкого потепления, днем столбик термометра будет колебаться в районе отметок 0.-2 градуса. А 23, 24 и 27 февраля возможен дождь со снегом.
Специалисты портала Gismeteo в первую декаду февраля прогнозируют примерно такую же погоду, как и коллеги из Яндекса, а вот взгляд на вторую десятидневку у них другой. Резкого падения температуры не ожидается, самым холодным днем второй декады станет 11 февраля, днем термометры покажут 11 градусов мороза. Кроме того, Gismeteo предполагает, что обильные снегопады продолжатся, пик интенсивности осадков придется на 11–13 февраля. И до конца месяца характер погоды существенно не меняется: дневные температуры ожидаются в районе 7-8 градусов мороза, ночью столбик термометра будет опускаться до 12-14 градусов мороза. Возможны сильные снегопады.
Иную картину рисует погодный сервис Accuweather.com. По данным зарубежных синоптиков февраль в Новосибирске ожидается практически бесснежным. Первая половина месяца ожидается относительно теплой, в среднем дневная температура будет держаться в районе минус 5 градусов. Во вторую половину заметно похолодает, днем воздух будет остывать до 20 градусов мороза, ночью — до 27. Небольшое потепление возможно лишь в последние дни месяца.