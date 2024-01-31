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Published Сегодня, 06:31

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Постоянные тучи и снегопады ждут в феврале новосибирцев

Мрачно и снежно: опубликован прогноз погоды в Новосибирске на февраль-2024

31 января 2024, 06:31
Фото: atas.info
Постоянные тучи и снегопады ждут в феврале новосибирцев

Какая погода в Новосибирске будет в феврале-2024

Синоптики прогнозируют обилие осадков на фоне заметного потепления. Солнечных дней практически не будет

По данным сервиса Яндекс.Погода, второй месяц в году начнется с обильных снегопадов. В течение восьми дней первой декады ожидаются осадки различной степени интенсивности. Дневная температура будет колебаться в интервале от 3 до 10 градусов ниже нулевой отметки. В течение второй декады осадки ослабеют, а столбик термометра начнет постепенно опускаться. Самыми холодными днями месяца станут 19 и 20 февраля, дневная температура ожидается в районе 22-25 градусов мороза, ночью может похолодать до минус 27. Эти же два дня станут единственными, когда тучи не будут закрывать солнце. Третья декада пройдет на фоне резкого потепления, днем столбик термометра будет колебаться в районе отметок 0.-2 градуса. А 23, 24 и 27 февраля возможен дождь со снегом.

В феврале возможны всего два солнечных дняВ феврале возможны всего два солнечных дня
В феврале возможны всего два солнечных дня
Фото: yandex.ru/pogoda

Специалисты портала Gismeteo в первую декаду февраля прогнозируют примерно такую же погоду, как и коллеги из Яндекса, а вот взгляд на вторую десятидневку у них другой. Резкого падения температуры не ожидается, самым холодным днем второй декады станет 11 февраля, днем термометры покажут 11 градусов мороза. Кроме того, Gismeteo предполагает, что обильные снегопады продолжатся, пик интенсивности осадков придется на 11–13 февраля. И до конца месяца характер погоды существенно не меняется: дневные температуры ожидаются в районе 7-8 градусов мороза, ночью столбик термометра будет опускаться до 12-14 градусов мороза. Возможны сильные снегопады.

По этому прогнозу сильных морозов не ожидаетсяПо этому прогнозу сильных морозов не ожидается
По этому прогнозу сильных морозов не ожидается
Фото: gismeteo.ru

Иную картину рисует погодный сервис Accuweather.com. По данным зарубежных синоптиков февраль в Новосибирске ожидается практически бесснежным. Первая половина месяца ожидается относительно теплой, в среднем дневная температура будет держаться в районе минус 5 градусов. Во вторую половину заметно похолодает, днем воздух будет остывать до 20 градусов мороза, ночью — до 27. Небольшое потепление возможно лишь в последние дни месяца.

У зарубежных экспертов наиболее пессемистичный взгляд на погоду в февралеУ зарубежных экспертов наиболее пессемистичный взгляд на погоду в феврале
У зарубежных экспертов наиболее пессемистичный взгляд на погоду в феврале
Фото: accuweather.com
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#Новосибирск#Погода#Прогноз#Февраль#2024
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