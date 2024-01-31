atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:27

Published Сегодня, 02:27

Modified Сегодня, 02:29

Updated Сегодня, 02:29

Власти ищут компанию, которая подготовит проект работ

Ремонт улицы Серебренниковской планируют провести в Новосибирске осенью 2024

31 января 2024, 02:27
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Власти ищут компанию, которая подготовит проект работ

Улицу Серебренниковскую намерены отремонтировать в Новосибирске

В Новосибирске ищут компанию для подготовки проекта ремонта улицы Серебренниковской. Для подготовки проекта работ выделено более 2,1 млн рублей.

Информация о поиске компании, которая будет заниматься проектом, опубликована на сайте госзакупок. Победитель основных торгов будет ответственен за проведение инженерных изысканий, разработку проекта ремонта и составление сметы. Работы планируются на участке Серебренниковской от Депутатской до Мостовой, за исключением пересечения с Октябрьской магистралью.

Также подрядчик должен подготовить проект ремонта трамвайных путей протяженностью около 1,55 километра. В документации для этих работ будет предусмотрен специальный раздел.

Заказчиком работ выступает «Управление дорожного строительства» Новосибирска. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 15 февраля, а срок выполнения проекта намечен на 25 октября 2024 года.

12 улиц в Новосибирске отремонтируют за 790 млн рублей — чем известны подрядчики
Узнать подробнее
Читайте также:
Подрядчика для охраны 10 мостов и тоннеля ищут в Новосибирске за 30 млнПодрядчик заявил о намерении обанкротить муниципальное предприятие «МЕТРО МиР»Подрядчика для ремонта теплотрассы после коммунальной аварии ищут в Новосибирске
#Новосибирск#Ремонт#Госзакупки#Эмилия Губарева#Проект#Трамвайные пути
Подпишитесь
Гендиректор ХК «Сибирь» устроил разнос игрокам после проигрыша «Ак Барсу»
Сегодня, 01:11
Рунет поломался: почему в России перебои с доступом в интернет
Вчера, 17:34
Китайская корпорация займется переработкой зерна в Новосибирской области
Вчера, 11:31
Стивен Сигал прилетит на ужин в Новосибирск
Вчера, 04:40
Архитектор Поповский высказался о строительство станций метро в Новосибирске
Вчера, 01:43
Самым криминальным городом России стал Новосибирск
Сегодня, 01:33