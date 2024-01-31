Ремонт улицы Серебренниковской планируют провести в Новосибирске осенью 2024

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
Информация о поиске компании, которая будет заниматься проектом, опубликована на сайте госзакупок. Победитель основных торгов будет ответственен за проведение инженерных изысканий, разработку проекта ремонта и составление сметы. Работы планируются на участке Серебренниковской от Депутатской до Мостовой, за исключением пересечения с Октябрьской магистралью.
Также подрядчик должен подготовить проект ремонта трамвайных путей протяженностью около 1,55 километра. В документации для этих работ будет предусмотрен специальный раздел.
Заказчиком работ выступает «Управление дорожного строительства» Новосибирска. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 15 февраля, а срок выполнения проекта намечен на 25 октября 2024 года.