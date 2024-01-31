Ремонт улицы Серебренниковской планируют провести в Новосибирске осенью 2024

Информация о поиске компании, которая будет заниматься проектом, опубликована на сайте госзакупок. Победитель основных торгов будет ответственен за проведение инженерных изысканий, разработку проекта ремонта и составление сметы. Работы планируются на участке Серебренниковской от Депутатской до Мостовой, за исключением пересечения с Октябрьской магистралью.