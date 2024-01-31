Самым криминальным городом России стал Новосибирск

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Published Сегодня, 01:33
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Новосибирск оказался в числе тех городов, которые имеют высокий уровень преступности. Это следует из ежегодного рейтинга, составленного сервисом Numbeo. По этому рейтингу Новосибирск занял 145 место.
Индекс преступности города составил 47,3 балла, а индекс безопасности — 52,7 балла. Таким образом, уровень преступности в Новосибирске можно охарактеризовать как средний.
После Новосибирска в рейтинге следуют Санкт-Петербург и Москва, которые также имеют высокие показатели преступности (39,2 и 36 соответственно). Однако самым опасным городом в мире признали Каракас в Венесуэле.