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Он обогнал Санкт-Петербург и Москву

Самым криминальным городом России стал Новосибирск

31 января 2024, 01:33
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Он обогнал Санкт-Петербург и Москву
Новосибирск стал самым криминальным городом России, обойдя Санкт-Петербург и Москву, согласно ежегодному рейтингу сервиса Numbeo.

Новосибирск оказался в числе тех городов, которые имеют высокий уровень преступности. Это следует из ежегодного рейтинга, составленного сервисом Numbeo. По этому рейтингу Новосибирск занял 145 место.

Индекс преступности города составил 47,3 балла, а индекс безопасности — 52,7 балла. Таким образом, уровень преступности в Новосибирске можно охарактеризовать как средний.

После Новосибирска в рейтинге следуют Санкт-Петербург и Москва, которые также имеют высокие показатели преступности (39,2 и 36 соответственно). Однако самым опасным городом в мире признали Каракас в Венесуэле.

Названо число убийств и изнасилований в Новосибирской области в 2023 году
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#Общество#Криминал#Новосибирск#Рейтинг#Эмилия Губарева#Преступность
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