Сбои у новосибирцев в WhatsApp: почему не работает мессенджер 31 января 2024

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
В среду 31 января, в работе WhatsApp Web произошли некоторые сбои. Согласно данным сервиса Сбой.РФ, пользователи столкнулись с проблемами при использовании самого приложения.
В Москве было зафиксировано 35% случаев сбоев за последние сутки, в Санкт-Петербурге — 12%, в Новосибирской области произошло 9%.
Как отметили читатели Atas.info, такие проблемы со входом в WhatsApp усложняют их рабочую деятельность. Утром и днем сотрудникам было сложно отправлять документы. Проблемы временно могут возникнут в результате какой-либо аварии или технического сбоя.
Напомним, что вечером 30 января сотни тысяч пользователей стали жаловаться на проблемы с доступом в сеть, в подавляющем большинстве случаев речь шла о недоступности сайтов в домене ru.