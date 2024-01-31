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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

Не работает приложение

Сбои у новосибирцев в WhatsApp: почему не работает мессенджер 31 января 2024

31 января 2024, 07:02
Фото: 1MI
Не работает приложение

На сбои в работе WhatsApp пожаловались новосибирцы

В Новосибирской области зафиксированы сбои в работе WhatsApp Web, что привело к затруднениям в рабочей деятельности пользователей мессенджера.

В среду 31 января, в работе WhatsApp Web произошли некоторые сбои. Согласно данным сервиса Сбой.РФ, пользователи столкнулись с проблемами при использовании самого приложения.

В Москве было зафиксировано 35% случаев сбоев за последние сутки, в Санкт-Петербурге — 12%, в Новосибирской области произошло 9%.

Как отметили читатели Atas.info, такие проблемы со входом в WhatsApp усложняют их рабочую деятельность. Утром и днем сотрудникам было сложно отправлять документы. Проблемы временно могут возникнут в результате какой-либо аварии или технического сбоя.

Фото: Сбой.РФ

Напомним, что вечером 30 января сотни тысяч пользователей стали жаловаться на проблемы с доступом в сеть, в подавляющем большинстве случаев речь шла о недоступности сайтов в домене ru.

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#Новосибирск#Сбои#Эмилия Губарева#Мессенджер
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