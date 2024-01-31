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Дворнягу сбила машина

Скинулись всем домом: новосибирцы оплатили операцию собаке, которую сбила машина

31 января 2024, 03:14
Фото: 1MI
Дворнягу сбила машина

Новосибирцы оплатили операцию собаке, которую сбила машина

Жители многоквартирного дома в Калининском районе собрали деньги, чтобы оплатить операцию для сбитой машиной дворняжки. Эту собаку нашли у подъезда на улице Немыткина, 5. Она была без сознания и не могла встать.

Одна из местных жительниц увидела собаку 29 января, когда отводила свою дочку в садик. Животное дрожало и пряталось у подъезда. Женщина решила помочь бедняге и позвала соседей. Вместе они поняли, что собаку надо спасать. Ее попытались увезти в ветклинику: от испуга она укусила одного из спасителей.

В результате осмотра ветеринаров стало ясно, что у собаки сломана лапа и бедро с правой стороны. Скорее всего, ее сбил автомобиль.

Фото: Сибкрай

Найти хозяина собаки не удалось, поэтому жильцы решили ее назвать Белкой и спасать совместными усилиями. Операция обойдется примерно в 60 тысяч рублей, но соседи собрали достаточную сумму, пишет «Сибкрай».

Операция назначена на 31 января. После этого Белке предстоит долгое восстановление, поэтому ей нужен временный дом или постоянный владелец. Жильцам дома неудобно взять животное, так как у них уже есть питомец.

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#Новосибирск#ДТП#Животные#Собака#Операция#Эмилия Губарева#Жильцы
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