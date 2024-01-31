Скинулись всем домом: новосибирцы оплатили операцию собаке, которую сбила машина

Одна из местных жительниц увидела собаку 29 января, когда отводила свою дочку в садик. Животное дрожало и пряталось у подъезда. Женщина решила помочь бедняге и позвала соседей. Вместе они поняли, что собаку надо спасать. Ее попытались увезти в ветклинику: от испуга она укусила одного из спасителей.