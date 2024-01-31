Скинулись всем домом: новосибирцы оплатили операцию собаке, которую сбила машина

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Одна из местных жительниц увидела собаку 29 января, когда отводила свою дочку в садик. Животное дрожало и пряталось у подъезда. Женщина решила помочь бедняге и позвала соседей. Вместе они поняли, что собаку надо спасать. Ее попытались увезти в ветклинику: от испуга она укусила одного из спасителей.
В результате осмотра ветеринаров стало ясно, что у собаки сломана лапа и бедро с правой стороны. Скорее всего, ее сбил автомобиль.
Найти хозяина собаки не удалось, поэтому жильцы решили ее назвать Белкой и спасать совместными усилиями. Операция обойдется примерно в 60 тысяч рублей, но соседи собрали достаточную сумму, пишет «Сибкрай».
Операция назначена на 31 января. После этого Белке предстоит долгое восстановление, поэтому ей нужен временный дом или постоянный владелец. Жильцам дома неудобно взять животное, так как у них уже есть питомец.