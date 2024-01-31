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Updated Сегодня, 06:14

Хакер хотел взломать сайт

Студента-хакера из Бердска обезвредила ФСБ после атаки на сайт правительства РФ

31 января 2024, 06:12
Фото: 1MI
Хакер хотел взломать сайт
Сотрудники УФСБ Новосибирской области вычислили студента из Бердска, который с помощью вредоносной программы атаковал сайт Правительства РФ.

Новосибирец занимался исследованием слабых мест правительственных сайтов, используя вредоносную программу, которая обходит защиту информации. Однако сотрудники Федеральной службы безопасности раскрыли личность хакера.

Полиция возбудила дело в отношении студента по статье «Покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, целью которых является обойти средства защиты компьютерной информации».

Теперь молодому человеку грозит ограничение свободы до 4 лет или штраф в размере до 200 тысяч рублей.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Студент#ФСБ#Бердск#Эмилия Губарева#Атака#УФСБ#Сайт
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