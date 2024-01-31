Студента-хакера из Бердска обезвредила ФСБ после атаки на сайт правительства РФ

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Новосибирец занимался исследованием слабых мест правительственных сайтов, используя вредоносную программу, которая обходит защиту информации. Однако сотрудники Федеральной службы безопасности раскрыли личность хакера.
Полиция возбудила дело в отношении студента по статье «Покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, целью которых является обойти средства защиты компьютерной информации».
Теперь молодому человеку грозит ограничение свободы до 4 лет или штраф в размере до 200 тысяч рублей.