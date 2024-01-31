«Таким подонкам здесь не место»: в Новосибирске отменили концерт Оргии Праведников

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Информацию подтвердили представители клуба.
«Концерт отменен. Мы сделали все возможное. Но артист опасается за свою жизнь и здоровье из-за угроз активистов», -сообщается в соттветствующем посте паблика клуба в социальной сети «ВКонтакте».
При этом всем зрителям вернут деньги за билеты до 10 февраля. Аналогичное выступление 7 февраля отменено и в Академгородке.
Сообщается, что на Сергея Калугина мог написать донос патриотический блогер Сергей Колясников. Это связано с высказываниями артиста против проведения специальной военной операции на Украине и возможном финансировании ВСУ. Сама группа назвала происходящее «чистым курортом на фоне того, что творится в мире».
Глава новосибирского Союза отцов Сергей Майоров достаточно резко высказался по поводу отмены концерта и деятельности Сергея Калугина.
«Таким подонкам здесь не место. Пускай выступает перед теми, кого поддерживает и финансирует. Если, конечно, ему там башку не разобьют», — заявил общественник в разговоре с Atas. Info.
Кроме того, общественник прояснил свою позицию по поводу «коллег» Сергея Калугина.
«Отношение к ним такое же отрицательное, как и у них к нам. Получают то, что заслужили. Сейчас не время активных речей, потому что идет специальная военная операция. Победим — вот тогда пускай говорят, что угодно. Потом займемся авгиевыми конюшнями», — подчеркнул Сергей Майоров.
Напомним, что уроженец Новосибирска ЭлДжей временно покинул Россию из-за «голой вечеринки» Насти Ивлеевой.