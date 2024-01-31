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Сергей Калугин не сможет выступить в Новосибирске

«Таким подонкам здесь не место»: в Новосибирске отменили концерт Оргии Праведников

31 января 2024, 06:11
Фото: ВК / Официальный паблик Оргии Праведников
Сергей Калугин не сможет выступить в Новосибирске

Рок-музыканту Сергею Калугину закрыли въезд в Новосибирск из-за негатива к СВО

6 февраля в новосибирском клубе «Уzдечка» должен был состояться концерт рок-группы Оргия Праведников. Однако выступление коллектива Сергея Калугина было отменено после угроз со стороны патриотической общественности.

Информацию подтвердили представители клуба.

«Концерт отменен. Мы сделали все возможное. Но артист опасается за свою жизнь и здоровье из-за угроз активистов», -сообщается в соттветствующем посте паблика клуба в социальной сети «ВКонтакте».

При этом всем зрителям вернут деньги за билеты до 10 февраля. Аналогичное выступление 7 февраля отменено и в Академгородке.

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Сообщается, что на Сергея Калугина мог написать донос патриотический блогер Сергей Колясников. Это связано с высказываниями артиста против проведения специальной военной операции на Украине и возможном финансировании ВСУ. Сама группа назвала происходящее «чистым курортом на фоне того, что творится в мире».

Глава новосибирского Союза отцов Сергей Майоров достаточно резко высказался по поводу отмены концерта и деятельности Сергея Калугина.

«Таким подонкам здесь не место. Пускай выступает перед теми, кого поддерживает и финансирует. Если, конечно, ему там башку не разобьют», — заявил общественник в разговоре с Atas. Info.
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Кроме того, общественник прояснил свою позицию по поводу «коллег» Сергея Калугина.

«Отношение к ним такое же отрицательное, как и у них к нам. Получают то, что заслужили. Сейчас не время активных речей, потому что идет специальная военная операция. Победим — вот тогда пускай говорят, что угодно. Потом займемся авгиевыми конюшнями», — подчеркнул Сергей Майоров.

Напомним, что уроженец Новосибирска ЭлДжей временно покинул Россию из-за «голой вечеринки» Насти Ивлеевой.

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