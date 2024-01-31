«Таким подонкам здесь не место»: в Новосибирске отменили концерт Оргии Праведников

Сообщается, что на Сергея Калугина мог написать донос патриотический блогер Сергей Колясников. Это связано с высказываниями артиста против проведения специальной военной операции на Украине и возможном финансировании ВСУ. Сама группа назвала происходящее «чистым курортом на фоне того, что творится в мире».