Тест: сериал «Слово Пацана» против сериала «Бригада»

Скандальный сериал «Слово пацана», прогремевший на всю страну в конце прошлого года, обошел по популярности культовый сериал о преступном мире 90-х «Бригада». Смотрели оба сериала? Пройдите тест и проверьте, насколько хорошо вы их помните.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» даже хотели запретить, опасаясь романтизации дворовой преступности 90-х. Власти Татарстана не дали разрешения на съемки сериала в Казани, в итоге продюсерам пришлось искать город, похожий на советскую Казань. Этим городом стал Ярославль. Несмотря на эти сложности, сериал Жоры Крыжовникова вышел и обрел свою славу, а музыка из фильма — песни 90-х и трек «Пыяла» группы «Аигел» стали невероятно популярны. Тест Отличия и сходство двух популярных сериалов о 90-х Пройти тест