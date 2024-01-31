Тест: сериал «Слово Пацана» против сериала «Бригада»

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» даже хотели запретить, опасаясь романтизации дворовой преступности 90-х. Власти Татарстана не дали разрешения на съемки сериала в Казани, в итоге продюсерам пришлось искать город, похожий на советскую Казань. Этим городом стал Ярославль.
Несмотря на эти сложности, сериал Жоры Крыжовникова вышел и обрел свою славу, а музыка из фильма — песни 90-х и трек «Пыяла» группы «Аигел» стали невероятно популярны.