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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Кадр из второй серии сериала «Слово пацана».

Тест: сериал «Слово Пацана» против сериала «Бригада»

31 января 2024, 09:42
Фото: start.ru
Кадр из второй серии сериала «Слово пацана».
Скандальный сериал «Слово пацана», прогремевший на всю страну в конце прошлого года, обошел по популярности культовый сериал о преступном мире 90-х «Бригада». Смотрели оба сериала? Пройдите тест и проверьте, насколько хорошо вы их помните.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» даже хотели запретить, опасаясь романтизации дворовой преступности 90-х. Власти Татарстана не дали разрешения на съемки сериала в Казани, в итоге продюсерам пришлось искать город, похожий на советскую Казань. Этим городом стал Ярославль.

Несмотря на эти сложности, сериал Жоры Крыжовникова вышел и обрел свою славу, а музыка из фильма — песни 90-х и трек «Пыяла» группы «Аигел» стали невероятно популярны.

Тест
Отличия и сходство двух популярных сериалов о 90-х
#Культура#Тесты#Новосибирск#Новосибирская область#Подростки#Тест#Ольга Храмушкина#Преступность#Сериал
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