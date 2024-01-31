В Карасуке на пожаре погибла двухлетняя девочка

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Инцидент произошел днем 31 января. В помещении находились четыре человека.
«Трое из них сумели выбраться наружу во время пожара. После тушения пожара было обнаружено тело двухлетней девочки. Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначены экспертизы», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.
Напомним, что в Казахстане задержали новосибирца, обвиняемого в убийстве женщины с пятилетней дочерью.