В Карасуке на пожаре погибла двухлетняя девочка

Напомним, что в Казахстане задержали новосибирца, обвиняемого в убийстве женщины с пятилетней дочерью .

Инцидент произошел днем 31 января. В помещении находились четыре человека.

В Казахстане задержали новосибирца: он подозревается в расправе над мамой с дочкой

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