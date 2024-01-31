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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются

В Карасуке на пожаре погибла двухлетняя девочка

31 января 2024, 12:38
Фото: СУ СКР по НСО
Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются

В НСО на пожаре в частном доме нашли тело двухлетней девочки

В Карасукском районе произошел пожар в частном доме. При возгорании погибла маленькая девочка.

Инцидент произошел днем 31 января. В помещении находились четыре человека.

«Трое из них сумели выбраться наружу во время пожара. После тушения пожара было обнаружено тело двухлетней девочки. Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначены экспертизы», — рассказала Atas.Info старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Новосибирской области Елена Коновалова.

Напомним, что в Казахстане задержали новосибирца, обвиняемого в убийстве женщины с пятилетней дочерью.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пожар#Следственный комитет#Гибель#Следствие#Александр Ляхов
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