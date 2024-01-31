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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Появление щеглов связывают с весной

В Новосибирске активничают щеглы

31 января 2024, 13:43
Фото: wikipedia.org
Появление щеглов связывают с весной

В Новосибирске активную деятельность проявляют щеглы

В Новосибирске заметили первых щеглов. Появление этих птиц свидетельствует о приближении весны.

Как рассказала Ngs.ru местная жительница Людмила Буднева, птицы облюбовали кормушку во дворе дома по улице Правды, 7. С каждым днем их становится все больше. «Воспринимаю их как скорую весну», — отметила сибирячка.

Орнитолог Алексей Яновский пояснил, что активизация щеглов и других зимующих птиц связана с постепенным увеличением светового дня. Встречаются пернатые всю зиму.

«Щеглы любят кормиться на репейнике, которого обычно много на неухоженных полузаброшенных участках. Обычно они пустуют зимой», — рассказал ученый.

Напомним, что в Новосибирской области ликвидируют далеко не все свалки.

В Новосибирской области хотят ликвидировать только половину незаконных свалок
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#Экология#Новосибирск#Птицы#Природа#Александр Ляхов#Живая природа
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