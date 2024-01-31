В Новосибирске активничают щеглы

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Как рассказала Ngs.ru местная жительница Людмила Буднева, птицы облюбовали кормушку во дворе дома по улице Правды, 7. С каждым днем их становится все больше. «Воспринимаю их как скорую весну», — отметила сибирячка.
Орнитолог Алексей Яновский пояснил, что активизация щеглов и других зимующих птиц связана с постепенным увеличением светового дня. Встречаются пернатые всю зиму.
«Щеглы любят кормиться на репейнике, которого обычно много на неухоженных полузаброшенных участках. Обычно они пустуют зимой», — рассказал ученый.
Напомним, что в Новосибирской области ликвидируют далеко не все свалки.