В Новосибирске два гопника избили парня, гулявшего с девушкой

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Инцидент произошел вечером во вторник 30 января на территории НСТ «Ветеран». Видео драки появилось в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается, что драка закончилась, когда к месту происшествия подъехал кроссовер Honda CR-V. Последствия драки неизвестны. В региональных СМИ озвучивается версия о намеренной провокации со стороны девушки.
Информацию уже подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.
«31 января в отдел полиции поступило сообщение об обратившемся молодом человеке с травмами, полученными при конфликте в Октябрьском районе Новосибирска. В настоящее время полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и участники произошедшего», — рассказала Atas.Info старший референт пресс-службы ведомства Наталья Жуласова.
Напомним, что в Новосибирске родители получившего сотрясение мозга третьеклассника требуют наказать руководство школы.