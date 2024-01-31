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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Хулиганы напали на парня с девушкой

В Новосибирске два гопника избили парня, гулявшего с девушкой

31 января 2024, 11:42
Фото: 1MI
Хулиганы напали на парня с девушкой

В Новосибирске два парня напали со спины на гулявшего с девушкой юношу

В Новосибирске двое хулиганов избили молодого парня. В момент нападения он гулял с девушкой.

Инцидент произошел вечером во вторник 30 января на территории НСТ «Ветеран». Видео драки появилось в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что драка закончилась, когда к месту происшествия подъехал кроссовер Honda CR-V. Последствия драки неизвестны. В региональных СМИ озвучивается версия о намеренной провокации со стороны девушки.

Информацию уже подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

«31 января в отдел полиции поступило сообщение об обратившемся молодом человеке с травмами, полученными при конфликте в Октябрьском районе Новосибирска. В настоящее время полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и участники произошедшего», — рассказала Atas.Info старший референт пресс-службы ведомства Наталья Жуласова.

Напомним, что в Новосибирске родители получившего сотрясение мозга третьеклассника требуют наказать руководство школы.

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