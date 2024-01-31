В Новосибирске пропала женщина в черных лосинах

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт», женщина пропала 22 января.
«Женщина 1988 года рождения не выходит на связь с 22 января. На данный момент запущена ориентировка», — рассказали Atas.Info в «Лиза Алерт».
В день пропажи Екатерина Пономарева была одета в бежевую куртку, черные лосины и бежевые полусапоги. У женщины волосы окрашены в белый цвет, глаза голубые. Рост составляет 152 сантиметра, телосложение худощавое.
Напомним, что в Бердске искали четырнадцатилетнюю школьницу.