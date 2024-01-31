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Published Сегодня, 13:21

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Женщину ищут уже девять дней

В Новосибирске пропала женщина в черных лосинах

31 января 2024, 13:21
Фото: ВК / Лиза Алерт по НСО
Женщину ищут уже девять дней

В Новосибирске на протяжении девяти дней ищут 35-летнюю Екатерину Пономареву

В Новосибирске больше недели ищут 35-летнюю Екатерину Пономареву. Женщина пропала в Ленинском районе Новосибирска.

Согласно информации поискового отряда «Лиза Алерт», женщина пропала 22 января.

«Женщина 1988 года рождения не выходит на связь с 22 января. На данный момент запущена ориентировка», — рассказали Atas.Info в «Лиза Алерт».

В день пропажи Екатерина Пономарева была одета в бежевую куртку, черные лосины и бежевые полусапоги. У женщины волосы окрашены в белый цвет, глаза голубые. Рост составляет 152 сантиметра, телосложение худощавое.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Волонтеры#Поиски#Александр Ляхов
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