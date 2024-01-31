atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Нерадивую мать намерены привлечь к ответственности

В Новосибирске вновь будут судить мать, оставившую детей с няней-маникюрщицей

31 января 2024, 14:01
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Нерадивую мать намерены привлечь к ответственности

В Новосибирске намерены отменить оправдательный приговор Ксении Карабиной

В конце октября 2023 года Первомайский районный суд Новосибирска оправдал Ксению Карабину, оставившую детей с няней. Та «ушла на реснички» и не уследила за малышами, сгоревшими в пожаре. Теперь мать могут вновь привлечь к ответственности.

С самого начала Ксения Карабина дожидалась приговора суда на свободе. Позже е полностью оправдали, но теперь прокуратура подала апелляцию.

«Прокуратура обжаловала оправдательный приговор от 30.10.2023. Дело направлено на новое судебное рассмотрение», — сообщает Сиб.фм со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Убежавшая на маникюр няня сядет в тюрьму из-за гибели детей при пожаре в Новосибирске
Узнать подробнее

Нерадивой матери грозит срок за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оставление в опасности. Материалы в Первомайский районный суд поступят в течение месяца.

Напомним, что в Карасукском районе на пожаре погибла двухлетняя девочка.

В Карасуке на пожаре погибла двухлетняя девочка
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске на треть выросло количество пожаровСильный пожар произошел в банном комплексе Октябрьского района Новосибирска
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пожар#Суд#Прокуратура#Гибель#Александр Ляхов
Подпишитесь
«Таким подонкам здесь не место»: в Новосибирске отменили концерт Оргии Праведников
Сегодня, 06:11
Родители требуют проверить частную школу в Новосибирске
Сегодня, 05:42
Сбои у новосибирцев в WhatsApp: почему не работает мессенджер 31 января 2024
Сегодня, 07:02
«Встанем»: что творили новосибирцы на концерте SHAMANa
Сегодня, 08:57
Мрачно и снежно: опубликован прогноз погоды в Новосибирске на февраль-2024
Сегодня, 06:31
Вложиться в криптовалюту: в финансовую пирамиду «Слово пацана» вовлекают новосибирцев
Сегодня, 04:04