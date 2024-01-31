В Новосибирске вновь будут судить мать, оставившую детей с няней-маникюрщицей

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
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Updated Сегодня, 14:03
С самого начала Ксения Карабина дожидалась приговора суда на свободе. Позже е полностью оправдали, но теперь прокуратура подала апелляцию.
«Прокуратура обжаловала оправдательный приговор от 30.10.2023. Дело направлено на новое судебное рассмотрение», — сообщает Сиб.фм со ссылкой на инсайдерскую информацию.
Нерадивой матери грозит срок за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оставление в опасности. Материалы в Первомайский районный суд поступят в течение месяца.
Напомним, что в Карасукском районе на пожаре погибла двухлетняя девочка.