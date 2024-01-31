В Новосибирске вновь будут судить мать, оставившую детей с няней-маникюрщицей

В Новосибирске намерены отменить оправдательный приговор Ксении Карабиной

В конце октября 2023 года Первомайский районный суд Новосибирска оправдал Ксению Карабину, оставившую детей с няней. Та «ушла на реснички» и не уследила за малышами, сгоревшими в пожаре. Теперь мать могут вновь привлечь к ответственности.