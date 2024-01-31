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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Схема мошенническая

Вложиться в криптовалюту: в финансовую пирамиду «Слово пацана» вовлекают новосибирцев

31 января 2024, 04:04
Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Схема мошенническая

Новосибирцев предупредили о мошенничестве финансовой пирамиды «Слово пацана»

Прокуратура Новосибирской области предупредила жителей о финансовой пирамиде «Слово пацана».

В России действует мошенническая схема, связанная с интернет-проектом под названием «Слово пацана». Этот ресурс был включен в список финансовых пирамид Банком России, а доступ к нему был ограничен Роскомнадзором.

Суть схемы заключается в предложении вложить деньги в криптовалюту и получить за это токены с обещанием высокого дохода. Однако следует отметить, что совершать такую деятельность может только финансовые организации, имеющие лицензию от Банка России. Проверить наличие такой лицензии можно в специальном реестре.

Сотрудники прокуратуры призывают граждан быть бдительными и не поддаваться уловкам мошенников.

Новосибирцев вовлекают в финансовую пирамиду «Слово пацана»
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#Новосибирск#Новосибирская область#Роскомнадзор#Прокуратура#Мошенники#Эмилия Губарева#Банк России#Слово пацана
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