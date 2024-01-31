Вложиться в криптовалюту: в финансовую пирамиду «Слово пацана» вовлекают новосибирцев

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В России действует мошенническая схема, связанная с интернет-проектом под названием «Слово пацана». Этот ресурс был включен в список финансовых пирамид Банком России, а доступ к нему был ограничен Роскомнадзором.
Суть схемы заключается в предложении вложить деньги в криптовалюту и получить за это токены с обещанием высокого дохода. Однако следует отметить, что совершать такую деятельность может только финансовые организации, имеющие лицензию от Банка России. Проверить наличие такой лицензии можно в специальном реестре.
Сотрудники прокуратуры призывают граждан быть бдительными и не поддаваться уловкам мошенников.