Вложиться в криптовалюту: в финансовую пирамиду «Слово пацана» вовлекают новосибирцев

Суть схемы заключается в предложении вложить деньги в криптовалюту и получить за это токены с обещанием высокого дохода. Однако следует отметить, что совершать такую деятельность может только финансовые организации, имеющие лицензию от Банка России. Проверить наличие такой лицензии можно в специальном реестре.