«Встанем»: что творили новосибирцы на концерте SHAMANa

В ходе концерта артист исполнил свои самые популярные хиты — «Встанем», «Я-русский», «Мед», «Сердце плачет и болит» и другие-, а также спел гимн Российской Федерации. Зрители остались довольны выступлением певца. «Ярослав выложился по полной. На глазах были слезы. Ощущение гордости за нашу сцену», — рассказала сибирячка Карина Atas.Info.