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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 08:59

На концерт пришли сотни новосибирцев

«Встанем»: что творили новосибирцы на концерте SHAMANa

31 января 2024, 08:57
Фото: YouTube (скриншот)
На концерт пришли сотни новосибирцев

Концерт SHAMANa в Новосибирске поддержали сотни зрителей

30 января в новосибирском Доме ученых состоялся концерт певца Ярослава Дронова, более известного, как SHAMAN. На его выступление пришли сотни зрителей.

В ходе концерта артист исполнил свои самые популярные хиты — «Встанем», «Я-русский», «Мед», «Сердце плачет и болит» и другие-, а также спел гимн Российской Федерации. Зрители остались довольны выступлением певца. «Ярослав выложился по полной. На глазах были слезы. Ощущение гордости за нашу сцену», — рассказала сибирячка Карина Atas.Info.

Ярослав Дронов дал в Новосибирске сразу два концерта — 29 и 30 января.

Напомним, что в Новосибирске отменили концерты рок-группы Оргия Праведников.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Артист#Александр Ляхов#Шаман
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