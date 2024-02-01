33-летний водитель «Хонды» врезался в столб на Станционной в Новосибирске и погиб

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:34
Водитель погиб на месте. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу.
Авария произошла в 2:45, когда автомобиль ехал по улице Станционная со стороны площади Энергетиков.
Госавтоинспекция напоминает о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима, — сказала государственный инспектор БДД отделения ОАР и пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Новосибирску лейтенант полиции Любовь Бочкарева.