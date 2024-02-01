33-летний водитель «Хонды» врезался в столб на Станционной в Новосибирске и погиб

33-летний водитель «Хонды» погиб в ДТП на Станционной в Новосибирске

В ночь на 1 февраля на улице Станционная в районе дома №42 в Ленинском районе Новосибирска 33-летний мужчина за рулем автомобилем «Хонда Интегра» не справился с управлением и врезался в фонарный столб.