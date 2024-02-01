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33-летний водитель «Хонды» погиб в ДТП на Станционной в Новосибирске

33-летний водитель «Хонды» врезался в столб на Станционной в Новосибирске и погиб

1 февраля 2024, 02:32
Фото: Отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

33-летний водитель «Хонды» погиб в ДТП на Станционной в Новосибирске

В ночь на 1 февраля на улице Станционная в районе дома №42 в Ленинском районе Новосибирска 33-летний мужчина за рулем автомобилем «Хонда Интегра» не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Водитель погиб на месте. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу.

Авария произошла в 2:45, когда автомобиль ехал по улице Станционная со стороны площади Энергетиков.

Госавтоинспекция напоминает о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима, — сказала государственный инспектор БДД отделения ОАР и пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Новосибирску лейтенант полиции Любовь Бочкарева.

Днем 29 января 27-летняя девушка «БМВ» погибла при столкновении с «Тойотой» под Новосибирском.

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