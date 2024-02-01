58-летнего водителя будут судить за ДТП на трассе, в котором погибла семья

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
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Updated Сегодня, 03:25
9 марта 2023 года около 17:45 водитель «Тойоты Лэндкрузер» пошел на обгон автобуса и врезался в «Хонду Цивик». Автомобиль отбросило в автобус «Кия» с пассажирами. В результате погиб 35-летний водитель «Хонды», его 30-летняя супруга и их 3-летний сын. 5-летний ребенок получил тяжелые травмы.
В отношении 58-летнего водителя «Тойоты» возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Прокуратура направила дело в Ордынский районный суд Новосибирской области.