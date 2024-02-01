58-летнего водителя будут судить за ДТП на трассе, в котором погибла семья

9 марта 2023 года около 17:45 водитель «Тойоты Лэндкрузер» пошел на обгон автобуса и врезался в «Хонду Цивик». Автомобиль отбросило в автобус «Кия» с пассажирами. В результате погиб 35-летний водитель «Хонды», его 30-летняя супруга и их 3-летний сын. 5-летний ребенок получил тяжелые травмы.