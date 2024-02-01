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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

ДТП произошло в пасмурную снежную погоду 9 марта 2023 года

58-летнего водителя будут судить за ДТП на трассе, в котором погибла семья

1 февраля 2024, 03:23
Фото: пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области
ДТП произошло в пасмурную снежную погоду 9 марта 2023 года

Водителя будут судить за ДТП на новосибирской трассе, в котором погибла семья

В суд передано уголовное дело о смертельном ДТП на трассе К-17Р «‎Новосибирск — Кочки — Павлодар». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

9 марта 2023 года около 17:45 водитель «Тойоты Лэндкрузер» пошел на обгон автобуса и врезался в «Хонду Цивик». Автомобиль отбросило в автобус «Кия» с пассажирами. В результате погиб 35-летний водитель «Хонды», его 30-летняя супруга и их 3-летний сын. 5-летний ребенок получил тяжелые травмы.

В отношении 58-летнего водителя «Тойоты» возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Прокуратура направила дело в Ордынский районный суд Новосибирской области.

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