Chanel и Dior отсудили у бизнесмена из Новосибирска меньше денег, чем ожидали

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Бренды подали иск в арбитражный суд против Дмитрия Кудьяра, требуя компенсацию в размере 650 000 рублей за нарушение их прав. Суд признал, что продукция, реализованная предпринимателем под марками Chanel и Dior, нарушает права владельцев брендов.
Однако, поскольку товарные знаки принадлежат одному владельцу и связаны друг с другом, суд посчитал нарушение прав на эти знаки единым нарушением: три серии товарных знаков, объединенных одними брендами.
Предприниматель продавал контрафактные товары под названиями Chanel, Dior, Montale и Givenchy. За это его привлекли к административной ответственности, а товары были уничтожены, пишет «Прецедент».
Суд признал, что ответчик не грубо нарушил права истцов и не совершал систематических нарушений. Таким образом, Chanel получил компенсацию в размере 10 000 рублей плюс расходы на госпошлину в размере 260 рублей, Dior — 10 000 рублей плюс 377 рублей госпошлины, а World Branding Mark C.A. — 10 000 рублей плюс 1000 рублей за госпошлину.