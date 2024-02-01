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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Бренды выиграли суд

Chanel и Dior отсудили у бизнесмена из Новосибирска меньше денег, чем ожидали

1 февраля 2024, 04:33
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Бренды выиграли суд
Бренды Chanel и Dior выиграли дело против новосибирского бизнесмена, который нарушил их права на торговую марку. Однако компенсация, которую они получили, была в 20 раз меньше, чем они хотели.

Бренды подали иск в арбитражный суд против Дмитрия Кудьяра, требуя компенсацию в размере 650 000 рублей за нарушение их прав. Суд признал, что продукция, реализованная предпринимателем под марками Chanel и Dior, нарушает права владельцев брендов.

Однако, поскольку товарные знаки принадлежат одному владельцу и связаны друг с другом, суд посчитал нарушение прав на эти знаки единым нарушением: три серии товарных знаков, объединенных одними брендами.

Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Предприниматель продавал контрафактные товары под названиями Chanel, Dior, Montale и Givenchy. За это его привлекли к административной ответственности, а товары были уничтожены, пишет «Прецедент».

Суд признал, что ответчик не грубо нарушил права истцов и не совершал систематических нарушений. Таким образом, Chanel получил компенсацию в размере 10 000 рублей плюс расходы на госпошлину в размере 260 рублей, Dior — 10 000 рублей плюс 377 рублей госпошлины, а World Branding Mark C.A. — 10 000 рублей плюс 1000 рублей за госпошлину.

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#Новосибирск#Эмилия Губарева
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