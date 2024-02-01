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Девочка выпала из окна

Девочка выжила после падения с 17-го этажа в Новосибирске

1 февраля 2024, 09:37
Фото: 1MI
Девочка выпала из окна
Ребенок, выпавший из окна 17-го этажа жилого дома в Новосибирске, выжил, об этом сообщили в службе «112».

В Новосибирске сообщили о падении ребенка из окна (примерно) 17-го этажа одного из домов в Октябрьском районе. Информацию о происшествии опубликовала служба «112» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным службы, 1 февраля в 13 часов оператор получил звонок с сообщением о том, что на улице Кирова, 25 в Новосибирске выпал ребенок (девочка) примерно 10 лет.

По словам очевидцев, в момент звонка, ребенок был жив. Информация выяснятся.

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