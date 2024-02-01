Девочка выжила после падения с 17-го этажа в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В Новосибирске сообщили о падении ребенка из окна (примерно) 17-го этажа одного из домов в Октябрьском районе. Информацию о происшествии опубликовала служба «112» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным службы, 1 февраля в 13 часов оператор получил звонок с сообщением о том, что на улице Кирова, 25 в Новосибирске выпал ребенок (девочка) примерно 10 лет.
По словам очевидцев, в момент звонка, ребенок был жив. Информация выяснятся.