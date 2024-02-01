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Published Сегодня, 03:12

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Updated Сегодня, 03:14

В некоторые дома уже вернули электроэнергию

Две тысячи человек остались без электричества на левом берегу Новосибирска

1 февраля 2024, 03:12
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В некоторые дома уже вернули электроэнергию
Вечером 31 января в Ленинском районе Новосибирска на улице Порт-Артурской и смежных переулках произошло отключение электричества, которое затронуло две тысячи человек. Ремонтные работы все еще продолжаются.

Как сообщили в мэрии, в Ленинском районе повредился кабель, из-за которого остались без света около 10 трансформаторных подстанций, жилой дом на Титова 232/1 и небольшая часть частного сектора. К месту происшествия были направлены специалисты.

«Определив поврежденный участок кабеля, проложенного под землей, энергетики приступили к раскопкам, чтобы обеспечить доступ к нему для ремонта. Однако работу тормозил промерзший грунт и ограниченная видимость в темноте».

Электричество отключили на левом берегу Новосибирска
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На время проведения работ на место аварии были доставлены три генератора, чтобы обеспечить электроэнергией затронутые дома. В 21:45 часть зданий снова получила электричество. Работы продолжались всю ночь и в настоящее время, еще три дополнительных генератора из ближайших филиалов АО «РЭС» находятся в пути. Благодаря им планируется оказать электроснабжение оставшимся домам.

По информации с портала 051, в настоящее время без света остались 66 жилых домов из-за аварии. Предполагается, что электроэнергия будет восстановлена к 12:00.

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#Происшествия#Новосибирск#Электричество#Эмилия Губарева#Свет#Левый берег#Ленинский район
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