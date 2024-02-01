Две тысячи человек остались без электричества на левом берегу Новосибирска

На время проведения работ на место аварии были доставлены три генератора, чтобы обеспечить электроэнергией затронутые дома. В 21:45 часть зданий снова получила электричество. Работы продолжались всю ночь и в настоящее время, еще три дополнительных генератора из ближайших филиалов АО «РЭС» находятся в пути. Благодаря им планируется оказать электроснабжение оставшимся домам.