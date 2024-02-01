Две тысячи человек остались без электричества на левом берегу Новосибирска

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Как сообщили в мэрии, в Ленинском районе повредился кабель, из-за которого остались без света около 10 трансформаторных подстанций, жилой дом на Титова 232/1 и небольшая часть частного сектора. К месту происшествия были направлены специалисты.
«Определив поврежденный участок кабеля, проложенного под землей, энергетики приступили к раскопкам, чтобы обеспечить доступ к нему для ремонта. Однако работу тормозил промерзший грунт и ограниченная видимость в темноте».
На время проведения работ на место аварии были доставлены три генератора, чтобы обеспечить электроэнергией затронутые дома. В 21:45 часть зданий снова получила электричество. Работы продолжались всю ночь и в настоящее время, еще три дополнительных генератора из ближайших филиалов АО «РЭС» находятся в пути. Благодаря им планируется оказать электроснабжение оставшимся домам.
По информации с портала 051, в настоящее время без света остались 66 жилых домов из-за аварии. Предполагается, что электроэнергия будет восстановлена к 12:00.