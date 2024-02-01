Глава СК Бастрыкин взял на контроль скандал в новосибирской частной школе

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29 января в сети была опубликована петиция, в которой авторы просили главу СК дать правовую оценку деятельности частной школы. На данный момент ее подписал 81 человек.
Согласно изложенной информации, в начале 2023 года одна из первоклассниц получила травму от одноклассника, но руководство школы разбираться в ситуации не стало.
Atas.info ранее публиковал подробности конфликта.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить об итогах проверки.