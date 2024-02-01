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В 2023 году одна из учениц школы получила травму головы

Глава СК Бастрыкин взял на контроль скандал в новосибирской частной школе

1 февраля 2024, 08:50
Фото: change.org
В 2023 году одна из учениц школы получила травму головы

Глава СК Бастрыкин поручил разобраться в ситуации в частной школе Новосибирска

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству провести проверку ситуации в частной школе Новосибирска «Белая ворона». Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба СК РФ.

29 января в сети была опубликована петиция, в которой авторы просили главу СК дать правовую оценку деятельности частной школы. На данный момент ее подписал 81 человек.

Согласно изложенной информации, в начале 2023 года одна из первоклассниц получила травму от одноклассника, но руководство школы разбираться в ситуации не стало.

Atas.info ранее публиковал подробности конфликта.

Родители требуют проверить частную школу в Новосибирске
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Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить об итогах проверки.

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