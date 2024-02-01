Кафе в Новосибирске бесплатно кормит сотни пенсионеров и инвалидов

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
«Добродомик» уже работал на улице Богдана Хмельницкого, но заведению пришлось закрыться. Новое кафе в центре города может накормить до 1200 человек в день, как рассказала Юлия Штименко, руководитель благотворительного кафе в Новосибирске.
Многие пенсионеры посещают «Добродомик» с самого открытия первой точки в 2022 году. Они уже хорошо знакомы друг с другом, общаются и дружат. В кафе отмечают дни рождения, проводят чаепития по праздникам, выступают творческие коллективы.
Основатель проекта отказалась от коммерции и переделала заведение в бесплатное кафе, вложив в него все свои сбережения, даже заложив свою квартиру. Именно так началась история «Добродомика», пишет Om1 ru.
Кафе работает по будням с 12:00 до 16:00. Оно существует благодаря обычным людям, которые делают пожертвования, и волонтерам. Управляющей кафе удалось собрать большую команду волонтеров, в которую входит около 150 человек.