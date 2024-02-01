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Published Сегодня, 06:39

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Updated Сегодня, 06:41

Пенсионеры бесплатно питаются в кафе

Кафе в Новосибирске бесплатно кормит сотни пенсионеров и инвалидов

1 февраля 2024, 06:39
Фото: Om1.ru
Пенсионеры бесплатно питаются в кафе
В конце января в Новосибирске вновь открылось бесплатное кафе для пенсионеров и инвалидов под названием «Добродомик». Теперь они работают на Красном проспекте, 64. Каждый день здесь бесплатно кормят около сотни человек.

«Добродомик» уже работал на улице Богдана Хмельницкого, но заведению пришлось закрыться. Новое кафе в центре города может накормить до 1200 человек в день, как рассказала Юлия Штименко, руководитель благотворительного кафе в Новосибирске.

Многие пенсионеры посещают «Добродомик» с самого открытия первой точки в 2022 году. Они уже хорошо знакомы друг с другом, общаются и дружат. В кафе отмечают дни рождения, проводят чаепития по праздникам, выступают творческие коллективы.

Фото: Om1.ru

Основатель проекта отказалась от коммерции и переделала заведение в бесплатное кафе, вложив в него все свои сбережения, даже заложив свою квартиру. Именно так началась история «Добродомика», пишет Om1 ru.

Кафе работает по будням с 12:00 до 16:00. Оно существует благодаря обычным людям, которые делают пожертвования, и волонтерам. Управляющей кафе удалось собрать большую команду волонтеров, в которую входит около 150 человек.

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#Общество#Город#Новосибирск#Бесплатно#Кафе#Эмилия Губарева#Добродомик
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