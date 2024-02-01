Как получить перерасчет и компенсацию из-за коммунальных аварий в Новосибирске

Консультацию по возмещению ущерба можно получить у специалистов СГК по тел. 8 (383) 289-04-22 в будние дни с 8:00 до 17:00. Также о перерасчете и компенсациях консультируют в штабе «Единой России» по тел. 8 (383) 314-35-68.