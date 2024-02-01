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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Как получить перерасчет и компенсацию из-за коммунальных аварий в Новосибирске

Как получить перерасчет и компенсацию из-за коммунальных аварий в Новосибирске

1 февраля 2024, 06:30
Фото: 1MI
СГК проведет перерасчет для жителей 2275 многоквартирных домов левого берега Новосибирска, которые пострадали от трех крупных коммунальных аварий. Также компенсируют материальные потери — ущерб имуществу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При перерасчете обещают учесть также электроэнергию, потраченную на обогрев помещений.

Как получить перерасчет

Жители 873 многоквартирных домов, которые имеют прямой договор с СГК, увидят перерасчет в январских квитанциях. Для жителей остальных 1402 многоквартирных домах перерасчет будут делать УК и ТСЖ. СГК передаст откорректированные данные этим организациям.

СГК уже обратилось к управляющим организациям с просьбой скорректировать начисления для жителей в январе, передало им всю необходимую для перерасчетов информацию, а также контакты своих специалистов — для консультаций по вопросам перерасчетов, — сказано в сообщении.

В СГК обещают сделать перерасчеты «в инициативном порядке в увеличенном размере» без обращений жителей за 2-12 дней.

Справка

При перерасчете СГК руководствуется постановлениями правительства РФ № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ» от 8.08.2012 года и № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 6.05.2011 года.

Как получить компенсацию за имущество

Жители пострадавших от коммунальных аварий домов получат возмещение материального ущерба, заверили в СГК. Для этого жильцам нужно подать заявление, подробно указав все повреждения и обстоятельства.

Заявки рассматривает комиссия. В нее вошли представители управляющих организаций, СГК, администрации, независимые оценщики.

Консультацию по возмещению ущерба можно получить у специалистов СГК по тел. 8 (383) 289-04-22 в будние дни с 8:00 до 17:00. Также о перерасчете и компенсациях консультируют в штабе «Единой России» по тел. 8 (383) 314-35-68.

СГК обещает возместить жителям ущерб имуществу из-за коммунальных аварий
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Также юрист Николай Украинцев дал советы пострадавшим новосибирцам, как действовать, чтобы получить компенсацию наверняка. Ответственность за ущерб возлагается на виновников причинения вреда. Урон обязательно нужно зафиксировать, в идеале — в присутствии участкового.

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