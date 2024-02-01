Какие парки и скверы появятся в Новосибирске в 2024 году

«Часть жителей, которые живут вокруг этого бора, не хотят никакого там благоустройства. Воспринимают это как лес, оставьте нам лес, сохраните. Поэтому мы сейчас предоставим два проекта. Один с благоустройством, другой просто с освещением, с минимальным благоустройством. И жители сами будут выбирать, какой проект они захотят для реализации», — заявила вице-мэр Анна Терешкова.