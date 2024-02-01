Какие парки и скверы появятся в Новосибирске в 2024 году

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В первую очередь, планируется завершить работы над объектами, которые были начаты в 2023 году: Первомайский сквер, сквер Геров Донбасса и бульвар Грибоедовский. Будет проведен второй этап благоустройства в сквере Сибиряков-Гвардейцев. Будет создана новая зеленая зона на Котовского, 19, на месте ДК Клары Цеткин, который планируется снести. Новый сквер появится на улице Фадеева в Калининском районе, благоустроят территорию около памятника Глинке на улице Советской.
В текущем году должна быть закончена разработка проектно-сметной документации парка «Иня», сквера имени Юрия Бугакова, Нарымского сквера и сквера на улице Демакова, документы будут отправлены на госэкспертизу. Аналогичные процедуры предполагается провести и в отношении парка «Чербузы» в Советском районе, но здесь, по словам начальника управления по благоустройству общественных пространств Вадима Полещука до конца года планируется уже начать земляные работы.
Так же муниципалитет намерен разработать дизайн-проект для первой очереди парка «Усть-Тула» и актуализировать аналогичную документацию на улицу Ленина.
Отдельно будут рассматривать варианты благоустройства Инюшенского бора.
«Часть жителей, которые живут вокруг этого бора, не хотят никакого там благоустройства. Воспринимают это как лес, оставьте нам лес, сохраните. Поэтому мы сейчас предоставим два проекта. Один с благоустройством, другой просто с освещением, с минимальным благоустройством. И жители сами будут выбирать, какой проект они захотят для реализации», — заявила вице-мэр Анна Терешкова.
Кроме того, в 2024 году будет продолжена работа по увеличению площади городских лесов за счет участка, переданного в муниципальную собственность из Академического лесничества. Речь идет о территории площадью 468 гектаров.