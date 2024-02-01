atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В первую очередь нужно закончить работы, начатые в прошлом году

Какие парки и скверы появятся в Новосибирске в 2024 году

1 февраля 2024, 06:05
Фото: 1MI
В первую очередь нужно закончить работы, начатые в прошлом году
О перспективной работе по благоустройству зеленых зон рассказали в профильном управлении мэрии

В первую очередь, планируется завершить работы над объектами, которые были начаты в 2023 году: Первомайский сквер, сквер Геров Донбасса и бульвар Грибоедовский. Будет проведен второй этап благоустройства в сквере Сибиряков-Гвардейцев. Будет создана новая зеленая зона на Котовского, 19, на месте ДК Клары Цеткин, который планируется снести. Новый сквер появится на улице Фадеева в Калининском районе, благоустроят территорию около памятника Глинке на улице Советской.

В текущем году должна быть закончена разработка проектно-сметной документации парка «Иня», сквера имени Юрия Бугакова, Нарымского сквера и сквера на улице Демакова, документы будут отправлены на госэкспертизу. Аналогичные процедуры предполагается провести и в отношении парка «Чербузы» в Советском районе, но здесь, по словам начальника управления по благоустройству общественных пространств Вадима Полещука до конца года планируется уже начать земляные работы.

Так же муниципалитет намерен разработать дизайн-проект для первой очереди парка «Усть-Тула» и актуализировать аналогичную документацию на улицу Ленина.

Отдельно будут рассматривать варианты благоустройства Инюшенского бора.

«Часть жителей, которые живут вокруг этого бора, не хотят никакого там благоустройства. Воспринимают это как лес, оставьте нам лес, сохраните. Поэтому мы сейчас предоставим два проекта. Один с благоустройством, другой просто с освещением, с минимальным благоустройством. И жители сами будут выбирать, какой проект они захотят для реализации», — заявила вице-мэр Анна Терешкова.

Кроме того, в 2024 году будет продолжена работа по увеличению площади городских лесов за счет участка, переданного в муниципальную собственность из Академического лесничества. Речь идет о территории площадью 468 гектаров.

Читайте также:
Как выглядит новое благоустройство между Нарымским сквером и цирком — 10 фотоПлощадки, амфитеатр: что будет с новосибирским Инюшенским бором после благоустройстваПервый этап благоустройства завершен в Хилокском микрорайоне
#Новосибирск#Парк#Благоустройство#Сквер#2024#Планы
Подпишитесь
Дети делят асфальт: как «Слово пацана» повлиял на новосибирских подростков
Сегодня, 00:21
Две тысячи человек остались без электричества на левом берегу Новосибирска
Сегодня, 03:12
Улицу Ленина в Новосибирске открыли для проезда транспорта
Сегодня, 02:46
СГК обещает возместить жителям ущерб имуществу из-за коммунальных аварий
Сегодня, 04:01
Мрачно и снежно: опубликован прогноз погоды в Новосибирске на февраль-2024
31 января, 06:31
«Таким подонкам здесь не место»: в Новосибирске отменили концерт Оргии Праведников
31 января, 06:11