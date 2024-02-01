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Женщина стала новым депутатом

Мандат депутата новосибирского заксобрания вручили Екатерине Бельковой

1 февраля 2024, 05:50
Фото: Сайт Заксобрания/atas.info
Женщина стала новым депутатом
Екатерина Белькова получила мандат депутата Новосибирского законодательного собрания: на сессии регионального парламента 1 февраля ей вручили мандат.

Екатерина Белькова стала новым депутатом законодательного собрания Новосибирской области. Она заменила предыдущего депутата, Екатерину Андронову, которая перешла в городской совет Новосибирска. Удостоверение о мандате было вручено Бельковой на сессии регионального парламента, которая состоялась 1 февраля.

В декабре прошлого года Екатерина Андронова победила на выборах и стала депутатом от «Единой России». Это сделало ее место в заксобрании свободным для кандидата от ЛДПР.

Екатерина Белькова ранее работала помощником депутата Олега Суворова и была избрана в Заксобрание в 2020 году по списку ЛДПР. Теперь фракция ЛДПР в заксобрании снова состоит из шести депутатов.

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