Мандат депутата новосибирского заксобрания вручили Екатерине Бельковой

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Екатерина Белькова стала новым депутатом законодательного собрания Новосибирской области. Она заменила предыдущего депутата, Екатерину Андронову, которая перешла в городской совет Новосибирска. Удостоверение о мандате было вручено Бельковой на сессии регионального парламента, которая состоялась 1 февраля.
В декабре прошлого года Екатерина Андронова победила на выборах и стала депутатом от «Единой России». Это сделало ее место в заксобрании свободным для кандидата от ЛДПР.
Екатерина Белькова ранее работала помощником депутата Олега Суворова и была избрана в Заксобрание в 2020 году по списку ЛДПР. Теперь фракция ЛДПР в заксобрании снова состоит из шести депутатов.