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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Новосибирцы неоднозначно относятся к новой экранизации романа Булгакова

«Мастер и Маргарита» и режиссер Локшин вызвали недовольство у новосибирцев

1 февраля 2024, 08:03
Фото: Кинопоиск
Новосибирцы неоднозначно относятся к новой экранизации романа Булгакова

Новосибирцы раскритиковали фильм «Мастер и Маргарита» и режиссера Локшина

25 января в российский прокат вышла картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова. Многие новосибирцы уже высказались негативно как против картины, так и самого режиссера.

«Мастер и Маргарита»: почему фильм вызвал скандал

С момента выхода лента попала под прицел яростной критики. Не последнюю роль здесь играет позиция режиссера Михаила Локшина, который неоднократно высказывался против проведения специальной военной операции и мог финансировать ВСУ. Негативное отношение к СВО имеют и исполнители главных ролей — Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Некоторые зрители отказались от просмотра, когда увидели данные о режиссере и ведущих актерах. По мнению части россиян, лента является способом «отмыть» деньги из бюджета.

«Это просто паразит на теле нашей классики. Булгаков выступал против украинского национализма, а этот „режиссер“ теперь снимает свое бездарное кино с бездарными актерами на российские деньги. Деньги нашего бюджета. Как же это все мерзко», — сообщила Atas.Info посетительница одного из сеансов Наталья.

Пестрят негативными комментариями и соцсети. «Мало того, что здесь издеваются над классикой, кидают в навозную кучу Михаила Афанасьевича. Так теперь еще и переобуваются. Вчера мы за Украину, а сегодня пилим российский бюджет», «Лично я не пойду. И школьникам смотреть не советую. На этом фоне Бортко и Кара гораздо лучше», «А давайте его на СВО отправим», — пишут новосибирцы.

Кадр из фильмаКадр из фильма
Кадр из фильма
Фото: Кинопоиск

Негативное отношение к персоне Михаила Локшина возникло и у главы Союза Отцов Новосибирской области Сергея Майорова. По его мнению, режиссер является предателем.

«Это самый настоящий ненавистник своей страны! Он, не скрывая этого, финансировал ВСУ, помогая убивать наших солдат. И теперь направит гонорары на помощь Украине. Меня удивляет, как этого гада до сих пор не посадили», — заявил Майоров Atas.Info.

По мнению общественника, режиссера явно кто –то прикрывает. И нужно поставить вопрос ребром — не являются ли чиновники от культуры «пятой колонной».

«На словах и по телевизору — одно. А на деле — поддержка наших врагов. Получается, что они хотят жить свободно, по-либеральному. Но эта свобода за наш с вами счет. И они дают им всем отсидеться — хоть Арбениной, хоть Локшину», — возмущается Майоров.
Кадр из фильмаКадр из фильма
Кадр из фильма
Фото: Кинопоиск

«Мастер и Маргарита»: отзывы на фильм

Среди тех, кто внимательно посмотрел ленту, уже возникло два противоположных лагеря. Одни поддерживают Михаила Локшина и позитивно оценивают фильм.

«Мастер и Маргарита» — любимейшая книга в моей семье. Поэтому мы не могли пропустить премьеру новой экранизации, на которую пошли в день премьеры. После сеанса остались довольны: хороший визуал, прекрасно подобранные декорации, отличный каст. Особенно запоминается Воланд, который будто сошел со страниц «Фауста», — рассказал Atas.Info посетитель сеанса Никита Брусков.

Молодой человек также заявил, что его не волнуют споры вокруг персоны режиссера. «Мне безразлично, кто он и что делает до тех пор, пока его политические взгляды не пересекаются с творчеством», — отметил новосибирец.

Кадр из фильмаКадр из фильма
Кадр из фильма
Фото: Кинопоиск

Совершенно противоположную позицию занял житель Новосибирска Антон.

«Знал, что рискую, идя на сеанс. Но чтобы настолько…. Пластмассовые люди с абсолютно из ниоткуда берущимися чувствами и эмоциями. Клоунские вопли Коровьева. Никакущий Цыганов, бездарная Снигирь. Скажите, у нас в российском кино еще кто-то играть умеет? Да еще какая-то альтернативная реальность в тоталитарной эстетике», — возмутился Антон в разговоре с Atas.Info.

Зритель не нашел в ленте Локшина ничего достойного. «Монументальные декорации с оловянными солдатиками для самого недалекого зрителя. Урок мне на будущее. Пусто до омерзения», — заявил Антон.

Кадр из фильмаКадр из фильма
Кадр из фильма
Фото: Кинопоиск

«Мастер и Маргарита»: кассовые сборы

Несмотря на столь негативный пиар, фильм является лидером российского кинопроката. По данным на 31 января, его посетили 40 095 зрителей по всей стране, а общие кассовые сборы составили 14,5 миллионов рублей.

Бьет все рекорды лента и в Новосибирске. Жителей явно восхитила мистическая драма, замешанная на любви, поскольку к настоящему моменту ее посмотрели 900 зрителей (874 в областной столице), а сборы составили 355 634 рубля.

Данные по сборам в Новосибирской областиДанные по сборам в Новосибирской области
Данные по сборам в Новосибирской области
Фото: скриншот ЕАИС

По данным Кинопоиска, ленту в основном оценили положительно. Она получила 7,9 балла из 10. Всего зрители оставили 52 821 оценку. Критики оставили 24 рецензии.

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