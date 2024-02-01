«Мастер и Маргарита» и режиссер Локшин вызвали недовольство у новосибирцев

Пестрят негативными комментариями и соцсети. «Мало того, что здесь издеваются над классикой, кидают в навозную кучу Михаила Афанасьевича. Так теперь еще и переобуваются. Вчера мы за Украину, а сегодня пилим российский бюджет», «Лично я не пойду. И школьникам смотреть не советую. На этом фоне Бортко и Кара гораздо лучше», «А давайте его на СВО отправим», — пишут новосибирцы.