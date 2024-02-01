«Мастер и Маргарита» и режиссер Локшин вызвали недовольство у новосибирцев

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
С момента выхода лента попала под прицел яростной критики. Не последнюю роль здесь играет позиция режиссера Михаила Локшина, который неоднократно высказывался против проведения специальной военной операции и мог финансировать ВСУ. Негативное отношение к СВО имеют и исполнители главных ролей — Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.
Некоторые зрители отказались от просмотра, когда увидели данные о режиссере и ведущих актерах. По мнению части россиян, лента является способом «отмыть» деньги из бюджета.
«Это просто паразит на теле нашей классики. Булгаков выступал против украинского национализма, а этот „режиссер“ теперь снимает свое бездарное кино с бездарными актерами на российские деньги. Деньги нашего бюджета. Как же это все мерзко», — сообщила Atas.Info посетительница одного из сеансов Наталья.
Пестрят негативными комментариями и соцсети. «Мало того, что здесь издеваются над классикой, кидают в навозную кучу Михаила Афанасьевича. Так теперь еще и переобуваются. Вчера мы за Украину, а сегодня пилим российский бюджет», «Лично я не пойду. И школьникам смотреть не советую. На этом фоне Бортко и Кара гораздо лучше», «А давайте его на СВО отправим», — пишут новосибирцы.
Негативное отношение к персоне Михаила Локшина возникло и у главы Союза Отцов Новосибирской области Сергея Майорова. По его мнению, режиссер является предателем.
«Это самый настоящий ненавистник своей страны! Он, не скрывая этого, финансировал ВСУ, помогая убивать наших солдат. И теперь направит гонорары на помощь Украине. Меня удивляет, как этого гада до сих пор не посадили», — заявил Майоров Atas.Info.
По мнению общественника, режиссера явно кто –то прикрывает. И нужно поставить вопрос ребром — не являются ли чиновники от культуры «пятой колонной».
«На словах и по телевизору — одно. А на деле — поддержка наших врагов. Получается, что они хотят жить свободно, по-либеральному. Но эта свобода за наш с вами счет. И они дают им всем отсидеться — хоть Арбениной, хоть Локшину», — возмущается Майоров.
Среди тех, кто внимательно посмотрел ленту, уже возникло два противоположных лагеря. Одни поддерживают Михаила Локшина и позитивно оценивают фильм.
«Мастер и Маргарита» — любимейшая книга в моей семье. Поэтому мы не могли пропустить премьеру новой экранизации, на которую пошли в день премьеры. После сеанса остались довольны: хороший визуал, прекрасно подобранные декорации, отличный каст. Особенно запоминается Воланд, который будто сошел со страниц «Фауста», — рассказал Atas.Info посетитель сеанса Никита Брусков.
Молодой человек также заявил, что его не волнуют споры вокруг персоны режиссера. «Мне безразлично, кто он и что делает до тех пор, пока его политические взгляды не пересекаются с творчеством», — отметил новосибирец.
Совершенно противоположную позицию занял житель Новосибирска Антон.
«Знал, что рискую, идя на сеанс. Но чтобы настолько…. Пластмассовые люди с абсолютно из ниоткуда берущимися чувствами и эмоциями. Клоунские вопли Коровьева. Никакущий Цыганов, бездарная Снигирь. Скажите, у нас в российском кино еще кто-то играть умеет? Да еще какая-то альтернативная реальность в тоталитарной эстетике», — возмутился Антон в разговоре с Atas.Info.
Зритель не нашел в ленте Локшина ничего достойного. «Монументальные декорации с оловянными солдатиками для самого недалекого зрителя. Урок мне на будущее. Пусто до омерзения», — заявил Антон.
Несмотря на столь негативный пиар, фильм является лидером российского кинопроката. По данным на 31 января, его посетили 40 095 зрителей по всей стране, а общие кассовые сборы составили 14,5 миллионов рублей.
Бьет все рекорды лента и в Новосибирске. Жителей явно восхитила мистическая драма, замешанная на любви, поскольку к настоящему моменту ее посмотрели 900 зрителей (874 в областной столице), а сборы составили 355 634 рубля.
По данным Кинопоиска, ленту в основном оценили положительно. Она получила 7,9 балла из 10. Всего зрители оставили 52 821 оценку. Критики оставили 24 рецензии.