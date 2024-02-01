Мошенников осудили за махинации с земельными участками в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Валерия Трюхана, Людмилу Челубееву и Веру Потапову обвиняли в мошенничестве с земельными участками. Согласно данным суда, за период с марта 2019 по август 2021 года подсудимые совершили 28 преступлений. Они заключали договоры с физическими лицами от имени ООО «Дина», предлагая правовые услуги для оформления прав на земельные участки под строительство домов. В то же время они вводили потерпевших в заблуждение, утверждая, что подрядчиком проекта является сотрудник мэрии Новосибирска.
Общий ущерб, нанесенный преступлениями, составил более 12 000 000 рублей. Подсудимые были признаны виновными и получили следующие наказания: Трюхан — 3 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, причем суд учел время, проведенное им под стражей с 18 августа 2021 года до 1 февраля 2024 года; Челубеева — условный срок 3 года и 3 месяца с испытательным сроком такой же продолжительности; Потапова — условный срок 3 года с испытательным сроком такой же продолжительности.
Исковые требования потерпевших на сумму 11 325 000 рублей были удовлетворены. Однако приговор еще не вступил в законную силу.