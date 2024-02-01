Мошенников осудили за махинации с земельными участками в Новосибирске

Общий ущерб, нанесенный преступлениями, составил более 12 000 000 рублей. Подсудимые были признаны виновными и получили следующие наказания: Трюхан — 3 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, причем суд учел время, проведенное им под стражей с 18 августа 2021 года до 1 февраля 2024 года; Челубеева — условный срок 3 года и 3 месяца с испытательным сроком такой же продолжительности; Потапова — условный срок 3 года с испытательным сроком такой же продолжительности.